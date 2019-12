„Richtlinien missachtet“

Der Landesbetrieb Straßen NRW kenne offensichtlich die Hinweise zur Gehölzpflege an Bundesfern- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen nicht, oder missachte sie zumindest, übt Dodenhöft Kritik. In den Richtlinien sei eindeutig geregelt, dass Sträucher und Bäume zwar durchaus „Auf den Stock gesetzt“ werden sollten, aber lediglich in Abschnitten von 50 Meter, damit genügend Lebensraum für Kleintiere und Vögel bleibe. „Wir Rahdener Grünen wehren uns nicht gegen Pflegemaßnahmen, zu denen auch das ‚Auf den Stock setzen‘ gehört. Wir erwarten aber, dass dies nur in den vorgegebenen kurzen Abschnitten erfolgt, um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten und dass die ökologischen Belange berücksichtigt werden“, macht der Fraktionssprecher unmissverständlich klar.

„Unnötig Bäume entfernt“

Die jetzt an der B 239 erfolgte radikale Form des Kahlschlags, solle eigentlich schon lange der Vergangenheit angehören. Angesichts des schlimmen Wald- und Baumsterbens - allein an den Rahdener Straßen sind 3500 Bäume vertrocknet und weitere würden wohl nächstes Jahr folgen, sei es völlig unverständlich gesunde Bäume und Büsche zu entfernen, meint Winrich Dodenhöft.