Rahden (WB). Zwei Personen sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Tonnenheide schwer verletzt worden. Um kurz nach halb sieben Uhr beabsichtigte eine 31-jährige Kia-Fahrerin aus Rahden nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Hindenburgdamm auf die Nuttelner Straße in Richtung Tonnenheide einzubiegen. Hierbei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem VW-Bus eines 64-jährigen Fahrers aus Lübbecke, der mit einer 63-jährigen Beifahrerin aus Hüllhorst die Nuttelner Straße in Richtung Wehe befahren hatte.