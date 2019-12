Der Grund: Es sei festgestellt worden, dass zahlreiche Bäume an Straßenrändern und öffentlichen Flächen in Rahden abgestorben seien oder dass viel Totholz in den Kronen hänge. Besonders bei starkem Wind sei es derzeit gefährlich, an diesen Stellen unterwegs zu sein.

„Wir werden auf die Gefahren noch hinweisen“, kündigte Drunagel an. Erforderlich sei aber, die toten Bäume, auch zeitnah zu entfernen. „Das schaffen wir mit Eigenmitteln nicht. Wir müssen Fremdfirmen in Anspruch nehmen“, kündigte er an. Sonst würde man die Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht in der vorgeschriebenen Zeit schaffen. „Die toten Bäume müssen gefällt werden“, meinte Drunagel. Seine Schätzung von 2500 betroffenen Bäumen in Rahden musste der Fachbereichsleiter nach oben korrigieren: „Es sind mittlerweile 3500 Bäume, die gefällt werden müssen.“