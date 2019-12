Trotz Trockenheit und Hitze in diesem Jahr konnten die Landwirte eine durchschnittliche Ernte einfahren. Doch die Stimmung unter den Bauernfamilien ist angespannt. Das haben die Demos in Bonn, Hamburg, Berlin und vielen anderen Städten gezeigt.

Rahden/Minden-Lübbecke (WB). „2019 war ein anspruchsvolles Jahr. Wir befinden uns in bewegten Zeiten“, bilanziert der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke, Rainer Meyer. Zwei trockene Sommer in Folge, immer neue Vorschriften bei niedrigen Preisen; selten sei die Stimmung so angespannt wie derzeit.