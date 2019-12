„Manchmal kommt man auf den Gedanken, mal wieder ein ganzes Jahr der Zeit hinterher gelaufen zu sein und deshalb erneut so einiges liegen geblieben ist.

Hin und wieder zieht sich so die Recherchearbeit mit etlichen Unterbrechungen über ein ganzes Jahr hin. So suchte ich bis vor wenigen Wochen nach Informationen über den Uhrmacher August Fischer aus Kleinendorf. Es fand sich einfach keine Person, die den Uhrmacherbetrieb oder jenen August Fischer noch selbst gekannt hat. Ständig stocherte man im Nebel der Ortsgeschichte herum.

Vor einigen Wochen kam dann etwas Schwung in die Sache, als mir Manfred Piontek mitteilte, dass er einen alten Wecker daheim habe, der bis vor einiger Zeit noch seinem Onkel Gerd zuverlässige Dienste erwiesen habe. Auf diesem Wecker stünde „August Fischer Rahden“.

Wenig später stieß ich im Rahdener Wochenblatt in einer Ausgabe vom Dezember 1919 auf eine Geschäftsanzeige des Uhrmachermeisters August Fischer, Kleinendorf Nr. 72. August Fischer pries hier neben Ringen und Collierketten auch Wecker, Wand- und Armbanduhren – und diese gleich mit mehrjähriger Garantie – als ideales Weihnachtsgeschenk an.

Nach dem alten Meldeverzeichnis war Fischer 1880 in Kleindorf geboren worden und hatte 1909 das neue Haus an der Ecke Lange Straße/Gartenstraße bezogen. Im Juni 1931 wurde der Sitz der Firma nach Dielingen verlegt. Kein Wunder, dass in Rahden keine Zeitungen und Zeitzeugen darüber berichtet hatten.

Wilhelm Lindemann aus Dielingen wusste zu berichten, dass er aus dem Geschäft von Mariechen Fischer noch seine Konfirmationsuhr bekommen habe. Auch wenn die Armbanduhr gebraucht war, wusste er dieses Geschenk besonders zu schätzen.

Wie mir Michael Duffe aus Varlheide dann kurz darauf mitteilte, hat August Fischer nach der Chronik des Schützenvereins Varlheide im August 1926 für 109,50 RM (Reichsmark) seinerzeit die Königskette angefertigt, die Karl Krüger als erster umgehängt bekam.

Diese Königskette könnte auch so manch eine Geschichte erzählen, gelangte sie doch illegal durch Diebstahl für geraume Zeit in falsche Hände.

In Rahden tauchte dann in der letzten Woche noch eine Wanduhr aus dem Geschäft von August Fischer auf, die ebenso noch ganz exakt ihre Dienste verrichtete wie auch der Wecker mit der nicht zu überhörenden Klingel.

Auch so ein Wecker wird sich im Laufe von 100 Jahren so manch einen morgendlichen Spruch gefallen lassen haben, aber das mit der mehrjährigen Garantiezeit hat auf den beiden in Rahden verbliebenen Uhren auf jeden Fall gepasst. Sie werden wie seit 100 Jahren pünktlich um 24 Uhr klingeln oder läuten, falls das Aufdrehen nicht vergessen wird.

Diese kleine Geschichte zum Jahresende macht deutlich, dass viele Berichte dieser Serie nur dadurch möglich wurden, indem Leserinnen und Leser erst etliche Informationen beigesteuert haben und deshalb dazu beitragen, dass die Rahdener Geschichte und die daran beteiligten Personen in unseren Gedanken wieder lebendig werden.

Dafür einmal vielen Dank! Nicht selten ist auch Genosse Zufall beim Entstehen der Geschichten ein willkommener Gast.