In den nächsten Tagen sind sie in der Gemeinde unterwegs. Mädchen und Jungen – mit Begleitern aus der Pfarrei – kommen als die Heiligen Drei Könige zu den Gemeindemitgliedern. Die Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit.“

Mit dem bekannten Kreidezeichen „20-C+M+B-20“ bringen die Mädchen und Jungen den Segen „Christus segne dieses Haus im Jahr 2020“ zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. Der Weg der Rahdener Sternsinger führt am 3. Januar um 10 Uhr zum Bürgermeister Kai Abruszat nach Stemwede, um 11 Uhr zum Bürgermeister Bert Honsel und anschließend in die katholischen und (auf Wunsch) evangelischen Haushalte der Stadt Rahden.

Am 4. Januar besuchen sie Oppenwehe, Oppendorf, Wehdem, Westrup, Haldem, Levern, Dielingen und Varl/Sielhorst. Am 5. Januar machen sie sich auf zu den Bürgern in Tonnenheide/Wehe, Stelle, Sielhorst (westlicher Teil), Preußisch Ströhen, Kleinendorf und Rahden.