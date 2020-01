Zwei Vorstellungen

In dieser Wintersaison heißt es nur noch zweimal „Vorhang auf und Manege frei“ für ein buntes Zirkusprogramm mit Miguel Frank uns seinem Team. Am Samstag, 11., und am Sonntag, 12. Januar, jeweils um 15 Uhr begrüßt das Team vom Tierpark Ströhen und die Zirkusfamilie Frank noch ein letztes Mal die Besucher in der beheizten Showhalle.

Ganze Familie dabei

Die gesamte Familie Frank ist in die Vorstellung eingebunden. Der kleinste Star ist die erst sechsjährige Lucia Frank, die mit ihrer Präsentation gemeinsam mit ihrem Papa die Zirkusmanege zum Toben bringt, aber auch Elena Frank (16 Jahre), Milano Frank (18 Jahre) und Kalli Frank (21 Jahre) zeigen mit atemberaubender Akrobatik und lustiger Clownerie, dass ihnen der Zirkus im Blut liegt.

Die Tierdressuren, wie die Freiheitsdressur mit sechs Arabischen Hengsten oder den Dromedaren, Rindern, Alpakas und Eseln werden vom „Zirkusdirektor“ Miguel Frank auf Weltklasseniveau präsentiert.

„Eine tolle Zeit„

„Für uns war es eine tolle Zeit“ sagt Miguel Frank ein wenig wehmütig, dass der Zirkus für diesen Winter schon zu Ende geht. „Wir genießen die Auftritte und den Applaus. Das ist der größte Lohn für unsere Arbeit. Nach der letzten Vorstellung am Sonntag machen wir eine kleine Pause und in wenigen Wochen beginnen wir, uns auf das Sommerprogramm vorzubereiten“. Was sich Tiertrainer Miguel Frank und Tierparkchef Nils Ismer für die kommende Saison ausgedacht haben, verraten die Beiden aber noch nicht.