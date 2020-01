Zu dieser begrüßte Achim Cording, erster Vorsitzender, neben den anwesenden Mitgliedern auch die Majestäten Alwin Grote und Hendrik Harges, Vertreter anderer örtlicher Vereine sowie die Ehrenvorsitzenden Hermann Tinnemeier und Horst Dammeyer.

Auf der Tagesordnung stand neben zahlreichen Geschäftsberichten auch die Ehrung einiger Mitglieder für ihre Leistungen. Sascha Rose zeichnete Silke Langhorst aus, die Vereinsmeisterin der Damen geworden ist. Andreas Gardemann wurde Vereinsmeister im Kleinkaliber (KK) aufgelegt. Sascha Rose selbst wurde Vereinsmeister bei der Kleinkaliber-Dreistellung. Gleich zwei Siege erzielte Björn Dieckmann. Er ist Vereinsmeister in den Disziplinen Luftpistole und freien Pistole.

Verein hat neue Kassenwarte gewählt

Neben weiteren Auszeichnungen aus den Bedingungsschießen sind bei der Jahreshauptversammlung der Preußisch Ströher Schützen auch die Kassenprüfer neu gewählt worden. Den Posten der Kassenprüfer der Haupt- und Sterbekasse, die bisher Carsten Person und Matthias Windhorst innehatten, übernehmen nun Hermann Strathmann und Christian Kammeier. Für die Schießkasse sind künftig Dietmar und Reinhard Grote zuständig und lösen damit ihre Vorgängerinnen Katrin Dammeyer und Gisela Cording ab.

Zudem ist bei der Jahreshauptversammlung auch der Ältestenrat des Schützenvereins Preußisch Ströhen neu ernannt worden. Helmut Fangmann und Hermann Tinnemeier wurden dabei wiedergewählt. Unterstützt werden sie von Werner Windhorst, der neu hinzugewählt wurde.

Zwölf Schützenbrüder sind im vergangenen Jahr verstorben. Ihrer wurde von ihren Vereinskollegen bei der Versammlung gedacht. Der Vorstand konnte aber berichten, dass die Mitgliederentwicklung 2019 dennoch leicht positiv gewesen sei. Damit auch weiterhin viele Interessierte dem Verein nicht nur treu bleiben, sondern auch neu hinzukommen können, wurde bei der Jahreshauptversammlung beschlossen, dass der Jahresbeitrag nicht angehoben und auf Vorjahresniveau bleiben soll.

Positiv konnten die Schützen auch verzeichnen, dass mit dem Projekt „Moderne Sportstätten 2020“ die ernergetische Sanierung der Schießhalle zum Abschluss gebracht werden soll.

Termine im neuen Jahr

Der Schützenverein hat für das kommende Jahr zahlreiche Veranstaltungen geplant. Dazu zählen im ersten Halbjahr am 25. Januar der Schützenball im Gasthaus Buschendorf, am 1. März der Theaternachmittag , am 3. März der Theaterabend , am 15. März das Kaffeetrinken der Alten Garde , am 28. März die Aktion „Saubere Landschaft“ , am 5. April das Königinnen- und Königspokalschießen , am 9. April die Jahreshauptversammlung der Schützendamen , am 10. April die Jahreshauptversammlung der Jungschützen , am 1. Mai der Ausmarsch der Jungschützen , ebenfalls am 1. Mai das Grenzpokalschießen in Tielge , am 5. Mai der Tagesausflug der Alten Garde , am 15. Mai die Teilnahme am Schützengfest in Stelle-Stellerloh , am 16. Mai die Teilnahme am Schützenfest in Wagenfeld-Haßlingen , am 17. Mai die Teilnahme am Jubiläumsschützenfest des SV Oppenwehe , am 28. Mai die Festversammlung , vom 19. bis 21. Juni das Schützenfest und am 26. Juni die Teilnahme am Schützenfest in Kleinendorf .

Alle Termine gibt es auch im Internet.