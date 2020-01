Rahden/Altkreis Lübbecke (WB/pg). Der Schützenkreis Lübbecke hat einen neuen ersten Geschäftsführer. Axel Kröger vom Schützenverein Tonnenheide wurde während der Jahreshauptversammlung des 4500 Mitglieder zählenden Zusammenschlusses der Altkreis-Schützenvereine in der Preußisch Ströher Gaststätte Buschendorf in dieses Amt gewählt.

Er ist Nachfolger des verstorbenen Thorben Stevener. Axel Kröger erhielt für die Ausübung seines neuen Amtes den USB-Stick mit allen relevanten Daten offiziell vom Vorstand.

In seinem Jahresbericht ging der erste Vorsitzende Karl-Heinz Bollmeier aus Oppenwehe, der bereits seit 1988 im Vorstand des Schützenkreises tätig ist, auf zwei traurige Ereignisse ein, die seinerzeit viel Anteilnahme erzeugt hatten. Bollmeier erinnerte an die verstorbenen Schützenbrüder Alfred Kulinna und Thorben Stevener. Der Vorsitzende würdigte noch einmal deren Leistungen für den Schützenkreis: „Der Tod beider Schützenkameraden hat eine Lücke in den Vorstandsreihen hinterlassen, die fast nicht zu schließen ist“, sagte Bollmeier.