Von Peter Götz

Rahden/Altkreis Lübbecke (WB). Traditionell am zweiten Freitag im Januar hielten die Schützenschwestern und -brüder des Schützenkreises Lübbecke ihre Hauptversammlung ab. Mehr als 230 Teilnehmer aus 37 Mitgliedsvereinen füllten die Tische und Stühle im Festsaal Buschendorf in Preußisch Ströhen komplett aus, so dass nicht wenige der Anwesenden in der Gaststätte und an der Theke platznehmen mussten.

Dem Schützenkreis gehören dank seiner 37 Vereine mehr als 4500 Mitglieder an. Er ist nicht nur der Dachverband der Altkreis-Vereine, sondern proklamiert auch jedes Jahr die neuen Kreiskönige.

Ehrengäste

Vorstandschef Karl-Heinz Bollmeier freute sich über die Anwesenheit der Königinnenpokalsiegerinnen Katharine Tempelmeier sowie Chantal Wilking. Er begrüßte zudem die Kreismajestäten Andreas Fortmann und Daniel Eickenhorst, den Bezirkskönig Andreas Vögeding und den Sieger des Prinzenschießens, Frank Thase. Des Weiteren wurden Helmut Oevermann aus Nettelstedt und der Bezirksvorsitzende Burkhard Kemena namentlich vom Vorstand begrüßt.

In die Fußstapfen von Thorben Stevener als Kreisgeschäftsführer tritt Axel Kröger vom Schützenverein Tonnenheide, der den USB-Stick mit allen relevanten Daten offiziell von den Vorsitzenden in Empfang nahm, Mit den Daten kann er nun die Geschäfte des Schützenkreises führen.

Tolle Erfolge

Karl-Heinz Bollmeier konnte aber auch Erfreuliches berichten, zum Beispiel die starke Teilnahme und die guten Platzierungen von 31 Königinnen und Königen aus dem Kreis beim Landeskönigschießen in Herford.

Gute Schießergebnisse hatte auch Sportleiter Günter Sprado zu verkünden: Rosa Janwlecke vom der SG Varl gewann sowohl die Landesmeisterschaft als auch die Deutsche Meisterschaft in der Disziplin Bogen 3D. Sportschütze Wilhelm Piel vom SV Hollwede belegte bei der Landesmeisterschaft den zweiten und bei der Deutschen Meisterschaft den dritten Platz in der Disziplin Laufende Scheibe 50 Meter.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Auch der Jugendleiter des Schützenkreises, Stefan Framke, freute sich über die Teilnahme zahlreicher Nachwuchsschützen an der Deutschen Meisterschaft in München und beim Winny Cup in Dortmund. Besondere Erwähnung fanden dabei Sophie Röttcher, Mara Kretschmar und Nico Kirchhoff in der Disziplin Lichtpunkt-Schießen, die sowohl als Team als auch in der Einzelwertung das Feld der unter 12-Jährigen dominiert hatten. Bereits zum zehnten Mal wird auch dieses Jahr ein Jugendpreis von der Kreissportleitung, in Übereinkunft mit der Jugendleitung, vergeben. Der glückliche Empfänger der 750 Euro ist der Schützenverein Haldem.

Vorständler bestätigt

Als Kassenprüfer betätigten sich im vergangenen Jahr Walter Schulte und Horst Schwarze, die Schatzmeister Dirk Drechsler eine gutgeführte Kasse bescheinigten. Walter Schulte wird im laufenden Jahr von Olaf Metz aus Hollwede abgelöst. Auch die Vorstandsmitglieder Heiner Schmidt, Günter Sprado und Heike Vogt wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen

Geehrt wurden zum Abschluss die Schützenbrüder Friedrich Bommelmann (Varl, Kölner Medaille), Dieter Schwettmann (Varlheide, Ehrenzeichen in Silber), Günter Kaschube (Vehlage, Ehrenschild des Westfälischen Schützenbundes) sowie Dieter Högemeier und Ernst-Heinrich Schäffer (Wehdem) und Horst Klinger (Haldem) mit der Ehrennadel des Westfälischen Schützenbundes.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 96 Auszeichnungen an verdiente Mitglieder der heimischen Vereine vergeben worden.

Vereinsjubiläen

Im laufenden Jahr stehen gleich zwei hundertjährige Vereins-Geburtstage an. Gefeiert wird vom 15. bis 17. Mai in Oppenwehe und vom 24. bis 16. Juli in Tielge. Bereits am 3. April erfolgt im Kaiser Dorfkrug in Isenstedt die Traditionsversammlung des Schützenkreises – zur Abstimmung über die Vergabe des Kreiskönigsschießens.