Lübbecke/Rahden/Espelkamp (WB). Die Initiative „Land schafft Verbindung“ startet am Freitag, 17. Januar, weitere bundesweite Aktionen zeitgleich mit dem Beginn der Grünen Woche in Berlin.

In Nordrhein-Westfalen wurde als weitere Form des Dialoges mit der Politik und der Gesellschaft die Aktion „NRW blüht auf“ gewählt. Von verschiedenen Treffpunkten aus informieren die Landwirte in den Städten, insbesondere vor den Supermärkten. Im Kreis Minden-Lübbecke werden Aktionen in Rahden, Stemwede, Espelkamp, Lübbecke und Minden veranstaltet. Die heimischen Junglandwirte und Junglandwirtinnen laden alle Verbraucher ein, mit Ihnen direkt in den Dialog zu treten. Die Aktion beginnt am Freitag ab 10 Uhr.

Landwirte verteilen Blühmischungen

Im Mühlenkreis werden die jungen Leute vor den Verbrauchermärkten mit jeweils einem Trecker stehen und mit zwei bis drei Personen Blühmischungen verteilen. Mit dem Angebot „Was wollten Sie den Landwirt schon immer fragen?“ laden sie zum Gespräch ein.

„Wir möchten über unser Arbeiten und Tun sowie über die Herkunft unserer Lebensmittel informieren“, erklärt Julian Aping aus Stemwede. Die Aktionen vor Supermärkten im Kreis seien alle angemeldet. „Wir bedanken uns bei den Marktleitern, dass sie diese Aktion unterstützen“, sagt Aping.

Die Landwirte werden schwerpunktmäßig über Insektenschutz und die neue Düngeverordnung informieren. Schließlich werden innerhalb der Aktion besonders insektenfreundliche Blühmischungen verteilt. Das Motto: „Landwirtschaft und Verbraucher gemeinsam für den Naturschutz: Die Landwirte mit Blühstreifen auf den Feldern, der Verbraucher mit Blühbeeten in seinem Garten“.

Infostände vor Supermärkten

„Wir wollen aufzeigen, was wir schon jetzt für den Insektenschutz tun“, sagt Aping. All das sei vielen nicht bekannt. Schnell sei die Landwirtschaft als Hauptverursacher des Insektenrückgangs ausgemacht. Doch das Thema sei einfach zu wichtig, um es oberflächlich zu betrachten und einseitig Schuldige zu finden. Es gebe vielfältige Ursachen, denen wir auf den Grund gehen und gemeinsam nach Lösungen suchen müssen“, erklärt er.

Aping bekräftigt: „Wir Landwirte denken in Generationen und wir möchten, dass die nächsten und übernächsten Generationen auch noch diesen wundervollen, anspruchsvollen und verantwortungsvollen Job ausüben können. Wir wissen, dass in den letzten Jahren auch Dinge schief gelaufen sind, aber daran sind wir nicht alleine Schuld. Wir möchten einfach nur, dass wir in der Bevölkerung mehr Anerkennung bekommen und respektiert werden.“

Die Aktionen im Kreis Minden-Lübbecke: ab 13 Uhr Marktkauf Espelkamp (Carolin Schöphörster); 10 bis 20 Uhr Combi-Verbrauchermarkt Rahden (Jannik Beckmann); ab 14 Uhr Karl Preuß WEZ Lemförder Straße, Rahden (Jannik Beckmann); ab 10 Uhr Edeka-Center Hartmann, Levern (Julian Aping); 15 bis 18 Uhr K+K Markt, Wehdem (Matthias Hafer); 13 bis 20 Uhr Marktkauf Lübbecke (Benjamin Kröger) sowie 12 bis 16 Uhr REWE Viktoriastraße, Minden (Frederik Stegmann).