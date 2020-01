Von Michael Nichau

Rahden (WB). Wie geht es weiter mit den zum Teil betagten Häusern am Kirchplatz in Rahden? Das letzte Wort hätten schlussendlich die Denkmalschützer vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe aus Münster, meinte Dieter Drunagel, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung in Rahden. Inzwischen sei man von Seiten der Stadt einen guten Schritt weiter: Alle drei Gebäude von Nummer 4 („Max und Moritz“) über Nummer 6 (Reinigung) bis 8 (Henke-Natura) seien von den bisherigen Eigentümern in den Besitz der Stadt Rahden übergegangen.