Stellvertretender Vorsitzender Dieter Brinkhoff konnte zwei neue Mitglieder willkommen heißen. Er berichtete über die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Dabei hob er zwei Veranstaltungen besonders hervor: Im März die erste ADAC Moorfahrt in Kooperation mit dem MSC Rothenuffeln sowie im Mai die legendäre 9. ADAC Mühlenkreis-Classic mit 35 Oldtimern.

Auch in diesem Jahr werden die Veranstaltungen wieder organisiert. Die AMSC-Mitglieder starten am Sonntag, 29. März, mit der 2. ADAC Moorfahrt, ebenfalls in Kooperation mit dem MSC Rothenuffeln, und am Sonntag, 5. Juli, wird die 10. Mühlenkreis-Classic veranstaltet, Start und Ziel sind am Museumshof in Rahden.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Bei den Sportfahrern wurde besonders Erwin Sassenberg für seine guten Platzierungen ausgezeichnet. Er belegte den 4. Platz im Retro Rallye Pokal ADAC OWL, den 6. Platz beim GLP Cup und den 8. Platz in der Norddeutschen Retro Serie.

Zum ersten Mal hatte der AMSC auch zwei Damen in der Wertung. Regina Breder und Steffi Viermann wurden mit einem Blumenstrauß geehrt. Clubmeister im Rallye und Oldtimersport wurde Dieter Brinkhoff. Horst Lüker und Dieter Brinkhoff ehrten für die 25-jährige Mitgliedschaft im AMSC Rahden Heiko und Holger Krause mit der goldenen Verdienstnadel des Vereins. Der Wanderpokal für besondere Verdienste um den Motorsport ging zum ersten Mal an ein Nicht-Clubmitglied: Bernhard Dreckschmidt.

Die Versammlung wurde mit einem gemütlichen Grünkohlessen beendet.