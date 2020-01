Rahden (WB). Der Ausflug der Museumsbahn zum Auftakt des neuen Jahres hat schon Tradition: Auch diesmal geht es zum Haxenessen nach Uchte. Am Freitag, 14. Februar, startet der rote „Uerdinger“ Schienenbus um 17 Uhr in Rahden. Auch unterwegs kann zugestiegen werden: in Tonnenheide um 17.06 Uhr, in Hahnenkamp um 17.10 Uhr, in Lavelsloh um 17.15 Uhr und in Bohnhorst um 17.25 Uhr.