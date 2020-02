Von Michael Nichau

Einmal im Jahr

Einmal im Jahr wird die Sporthalle des Gymnasiums Rahden zum Spielplatz mit vielen Sportgeräten. Für zwei Altersgruppen bietet der Stadtsportverband die Veranstaltung

Spiel- und Sporttag in Rahden Fotostrecke

Foto: Michael Nichau

an: bis 6 Jahre und 6 bis 10 Jahre. Mit ins Boot geholt hat sich der Stadtsportverband 25 Helferinnen und Helfer aus fünf örtlichen Vereinen, TuSpo Rahden, Union Varl, Eintracht Tonnenheide, TuS Wehe und SSV Preußisch Ströhen.

Sportjugend macht mit

Die Aktion wird von Teilnehmern der Gruppenhelferlehrgangs der Sportjugend unterstützt. 25 Helferinnen und Helfer machen mit. 14 Jugendliche absolvieren seit Freitag den Lehrgang und haben das Konzept des Parcours erarbeitet und umgesetzt.

Klettern und Springen

Und so war am Sonntag Klettern, Springen Hüpfen und Schaukeln an verschiedenen Geräten angesagt. Etwa 200 Kinder zählten Conny Ahrens und Tina Koehler am Vormittag. Doch das Schätzen fällt gar nicht so leicht, denn die Eltern können mit ihren Schützlingen kommen und gehen, wann sie möchten. Der Eintritt ist frei und im Foyer der Sporthalle gab es Getränke und Waffeln.

Zwei Altersgruppen

Am Nachmittag konnten sich dann die »Großen« auspowern. Ein entsprechender Umbau der Spielgeräte sorgte für ein anderes Anspruchsniveau. Doch eines stand ganz klar im Vordergrund: Der Spaß an der Bewegung. Und den sollten etwa 200 Kinder und Eltern in dem großen Indoor-Abenteuerspielplatz entdecken.

Trampolin ist toll

Highlights für alle waren das in der Mitte der Halle aufgebaute Riesentrampolin und die Riesenschaukel gebaut aus Matten. Und natürlich bildeten sich auch Schlangen vor der aus Bänken und einem Rollbrett gebauten Rutsche. Ruhiger war es etwa beim »Vier gewinnt« oder in der Pedalo-Spielecke.