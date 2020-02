Bianca Reimers und Markus Griepenstroh vom Verein „Wehe aktiv“ informierten die Mitglieder über die „Dorf-Funk-App“.

Mitglieder geehrt

Außerdem wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Geehrt wurden Birgit Korte, Gisela Kamann, Horst Kamann und Anette Meyer für zehnjährige Mitgliedschaft, Karl Wiehe, Anni Helms, Harald Fleddermann, Gisela Riecke und Günter Hollwede für 25 Jahre und Angelika Christiansen für eine Mitgliedschaft von 35 Jahren.

Ausflug ist geplant

Der Mehrtagesausflug führt in diesem Jahr vom 24. bis 28. Mai in den Südschwarzwald. Der Preis von 449 Euro pro Person beinhaltet eine Fahrt in Richtung Schluchsee und St. Blasien sowie eine Ausflugsfahrt in Richtung Bad Säckingen und Todtmoos. Eine Fahrt zum Rheinfall Schaffhausen, nach Stein am Rhein und zur Blumeninsel Mainau ist ebenfalls enthalten.

Für Infos und Anmeldungen steht Heidi Rosenbohm unter Telefon 05771/4583 zur Verfügung. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Wichtige Termine im Jahr

Die Vorsitzende wies auf die Termine im laufenden Jahr hin. Als nächstes Ereignis steht das Pickertessen am Aschermittwoch, 26. Februar, im Gasthaus Schwettmann an. Zu diesem Termin ist Kriminalkommissar Michael Wehrmann eingeladen. Er informiert über Kriminalität gegenüber Älteren.

Das traditionelle Frühstück wird am 29. März angeboten. Für das Spargelessen im April und das Matjesessen im Juni werden die Termine noch bekannt gegeben. Am Donnerstag, 16. Juli, geht es mittags auf eine Halbtagesfahrt in Richtung Weser. Für den 31. Juli ist das Grillen bei Rosenbohm geplant. Der Tagesausflug mit der Alten Garde, an dem der Sozialverband teilnimmt, erfolgt am Dienstag, 18. August. Ziel ist die Meyer-Werft in Papenburg.

Am 19. September gibt es Pflaumenkuchen im Gasthaus Schwettmann. Der Frauennachmittag auf Stadtebene wird in diesem Jahr von der Ortsgruppe Preußisch Ströhen ausgerichtet und ist für den 15. Oktober im Gasthaus Buschendorf vorgesehen. Zum Ausklang des Jahres wird die Adventsfeier am 10. Dezember wieder im Gasthaus Schwettmann veranstaltet.