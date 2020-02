Von Anja Schubert

Rahden (WB). Ganz schön eng wurde es bei der Einweihungsfeier in den neuen Räumen des Jugendcafés der Stadt Rahden. Zahlreiche geladene Gäste hatten zum „Tag der offenen Tür“ den Weg in die ehemalige Gaststätte „Kiskerland“ an der Langen Straße gefunden. Hier hatte wegen geplanter Umbaumaßnahmen im Schulzentrum das Jugendcafé bereits im Oktober an neuer Stätte seine Pforten geöffnet (wir berichteten).