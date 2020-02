Rahden (WB). Zu einer folgenschweren Schlägerei ist es offenbar auf einer Abi-Feier in Rahden im Festsaal „Bohne“ in der Nacht zu Samstag gekommen. Ein 27-jähriger Rahdener liegt seit dem mit erheblichen Gesichtsverletzungen im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Unterdessen erstatteten am Sonntagnachmittag Angehörige des Opfers Anzeige bei der Polizei.