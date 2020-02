Der Vorstand erinnerte nach dem Herigsstippessen an die Veranstaltungen und Ausflüge des vergangenen Jahres. Auch Ehrungen standen auf dem Plan.

Auf zehn Jahre Mitgliedschaft können zurückblicken: Günter Wegehöft, Verena Wegehöft, Edith Hartman, Heinz-Eckhard Kröger, Dorothea Mertens, Brigitte Lan­gewellpott, Martina Gerkens, Günter Meyer, Karl Meyer, Peter und Bettina Hackemeier, Jörg und Anke Sporleder, Marc und Fynn Sporleder sowie Friedrich Winkelmann.

20 Jahre Mitglied im Sozialverband sind Gerhard Griepenstroh, Friedhelm und Vera Hodde, Gerhard und Karin Rabbe; auf 25 Jahre Mitgliedschaft können Else Wiehe, Heinz Wüppenhorst, Hannelore Hartmeier, Dieter Hartmeier, Willi Steinkamp, Erika Steinkamp, Edith Krüger und Waltraut Sporleder zurückblicken.

30 Jahre halten Reimund Rüter, Erna Röhe, Friedhelm Riesmeier, Siegfried Brendl und Giesbert Jautzus dem SoVD die Treue. Auf 35 Jahre Mitgliedschaft können Heinz Tegeler und Wilhelm Stork zurückblicken; 40 Jahre sind Wilhelm Möller und Hildegard Hodde dabei und für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden Hermann Kröger und Wilfried Brockschmidt geehrt.

Der Vorsitzende wies in der Vorschau für 2020 auf die geplanten Aktivitäten, wie den Mehrtagesausflug zur Insel Fehmarn vom 9. bis 13. Juni, den Tagesausflug am 26. April zum Konzert des ehemaligen Musikkorps der Marine Wilhelmshaven mit Hafenrundfahrt (an beiden Ausflügen können auch Nichtmitglieder teilnehmen) sowie auf die traditionellen Veranstaltungen wie die jährliche Fahrradtour sowie das Pickert-, Pizza- und Pflaumenkuchenessen hin. Am 29. und 30. August beteiligt sich der Sozialverband an der 750-Jahr-Feier in Varl und Varlheide.

Als Gast der Jahresversammlung war Rechtsanwalt Martin Schmidt von der Kreisgeschäftsstelle Lübbecke eingeladen. Er referierte zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“. Der Sozialverband freut sich über 22 Neuaufnahmen. Am 31. Dezember zählte er 304 Mitglieder.