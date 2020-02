Von Peter Götz

Sporlerehrung in der Aula des Gymnasiums Rahden Fotostrecke

Foto: Peter Götz

Ehrungsmarathon auf der bunt dekorierten Bühne der Aula des Gymnasiums gefeiert.

Auf dem Parkett folgte quasi im Minutentakt Ehrung auf Ehrung, gingen Urkunden, Medaillen und Abzeichen in durchaus sportivem Tempo über den Tisch. Gefühlt stand jeder Saalbesucher im Laufe des Festakts auch mindestens einmal auf der Bühne.

Egal ob im Bogenschießen, Floorball, Fußball, Leichtathletik, Rettungsschwimmen, Schießen, Selbstverteidigung, Streetdance, Tischtennis oder Voltigieren – was die Rahdener im vergangenen Jahr erreichten, darf als meisterhaft gelten. Neben Bezirks-, Landes-und deutschen Meistern war mit Leon Schweiger vom TuSpo Rahden ein echter Weltmeister mit von der Partie.

Höchstpersönlich präsentiert von Prof. Dr. Jens Große, dem Präsidenten des Kreissportbundes, nutzte der sympathische junge Floorball-B-Weltmeister den Anlass, seinen Werdegang, seinen Sport und seine Eltern in Kurzform vorzustellen. Floorball ist eine Art Hockey, gespielt mit Schläger und einem kleinen Ball und gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung. Unterstützt von Mutter Elisabeth und Vater An­dreas, seinem ersten Trainer und seines Zeichens „Pionier“ dieser Sportart in Deutschland, verbrachte der 17-Jährige ein ganzes Jahr in einer Schweizer Sportschule, wo momentan die besten Bedingungen für ambitionierte Floorballer herrschen. Leon erhielt dafür Medaille und Urkunde in besonderer Anerkennung seines Einsatzes.

Sportler des Jahres

Zum „Sportler des Jahres“ wurde Leichtathlet Marlin Sparmeier vom TuSpo Rahden gekürt. Er hat, nach den Worten von Stadtsparkassendirektor Nico Clasing, neben seinem Engagement als Gruppenhelfer und Kampfrichter, ein grandioses Jahr 2019 hinsichtlich seiner eigenen sportlichen Leistungen vollbracht.

„Ihre Bestleistungen des Jahres 2018 wurden in 2019 übertroffen, und das nicht nur in der Paradedisziplin, sondern in sämtlichen Disziplinen des Mehrkampfes“, lobte Clasing die Erfolgsgeschichte des 16-jährigen Mehrkämpfers, der im vergangenen Jahr im Kugelstoßen, Speerwerfen und Hürdenlauf in der Deutschen Bestenliste mehrfach vertreten war – nicht zu vergessen mit 1,84 Meter im Hochsprung.

Die Leistungen der „Mannschaft des Jahres“ waren im Anschluss in einem tollen Show-Act live auf der Bühne zu bewundern. Die Rede ist von der Voltigier-Abteilung des Reitervereins-Preußisch-Ströhen, dessen Teams im diverse Erstplatzierungen mit nach Hause bringen konnten. Trainerin Sonja Rohlfing stand als Interviewpartnerin für Laudator Dr. Bert Honsel auf der Bühne und gab interessante Einblicke in Ihre Arbeit und den Umgang mit dem wichtigsten Partner im Voltigier-Sport, dem Pferd.

Schwimmer aktiv

Ein weiterer Leistungsträger des Rahdener Sportgeschehens ist Jan-Erik Dörgeloh, der gleich mit drei Auszeichnungen geehrt wurde. Neben seinen Leistungen als Rettungs-Schwimmer und DLRG-Trainer, kassierte er sein x-tes Sportabzeichen in Gold und bekam zudem noch eine verdiente Anerkennung für sein ehrenamtliches Engagement im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Weitere Ehrenamtspreise dieser Kategorie gingen an Vanessa Griess von SSV Preußisch Ströhen und Monique Wendel von Union Varl. Die jungen Preisträger erhielten Ihre Auszeichnungen aus den Händen von Philipp Koehler.

Ehrenamt gewürdigt

Der Titel „Ehrenamtlerin des Jahres“ ging an Steffi Hiller, Initiatorin und Trainerin des „Freestyle Dance Club“ im TuSpo Rahden:

„Die Ehrung steht heute für Dich an, aber auch in Deinem Sinne und für Dein Team. Ihr alle steht symbolisch für alle Ehrenamtliche. Steffi, wir wünschen Dir alles Gute und noch viel Motivation, Freude und Erfolg für die Zukunft.“ gab Tina Koehler, Leiterin des Stadtsportverbands, der Trainerin und ihren Tänzerinnen mit auf den Weg. Deren Tanzkünste waren im Rahmenprogramm mehrfach zu bewundern.

Zusätzlich wurden weitere 96 Sportabzeichen überreicht, von denen etliche Sportlerinnen und Sportler diese Auszeichnung schon seit vielen Jahren erhalten, allen voran Monika Dümke aus Vehlage, die schon zum 35. Mal mit dabei ist. Überreicht wurden die Abzeichen von Jutta Schmalgemeier. Durchs Programm führte Ilka Schmalge. Ein besonderer Dank der Veranstalter ging an alle Aktiven, alle Eltern und Unterstützer der Vereine, und an die Rockband des Gymnasiums für das tolle musikalische Programm bei der Ehrungsfeier. Nicht zu vergessen die „FSJ’ler“ Lena, Fynn, Julian, Luis und Nils, die bis in den späten Abend noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren.

Geehrte Teams

Die geehrten Teams und ihre Vereine: Bogenschützen von der Schützengilde Varl; Pistolenschützen von den Schützenvereinen Sielhorst, Tielge und Tonnenheide; Selbstverteidiger, Leichtathleten und Streedancerinnen vom TuSpo Rahden; Rettungsschwimmer von der DLRG-Ortsgruppe Rahden; Fußballer/innen vom SSV Preußisch Ströhen/Spielgemeinschaft JSG Nord Oppenwehe sowie die Tichtennisspieler vom TTC Rahden.