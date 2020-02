Rahden (ni). Das Sturmtief „Victoria“ ist auch in Rahden nicht ohne Auswirkungen geblieben. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zu Montag zahlreiche Einsätze, um aus Sicherheitsgründen Bäume von Straßen im Stadtgebiet zu holen.

Los ging es bereits um 18.52 Uhr: Der Löschzug Rahden wurde zu einem umgestürzten Baum in der Feldstraße alarmiert. es gab immer wieder kräftige Sturmböen. Ein weiteres Mal mussten die Kameraden des Löschzuges um 20.20 Uhr ausrücken. Diesmal war ein Baum in der Straße Schäferwiese umgestürzt.

Bocks Allee in Kleinendorf war ein weiteres Ziel der Wehrleute. Um 20.48 Uhr hing dort ein Baum so unglücklich in einem anderen Baum, dass er aus Sicherheitsgründen bei Tageslicht beseitigt werden musste. Daher musste die Straße an dieser Stelle über Nacht gesperrt werden.

Auch in Tonnenheide hat der Sturm Schäden verursacht: Zum Immengarten ist die Löschgruppe Tonnenheide etwa um 21.18 Uhr gerufen worden. Wieder war ein Baum über die Straße gestürzt, diesmal war aber auch eine Stromleitung betroffen. Da der Energieversorger bereits vor Ort und die Leitung entsprechend schnell freigeschaltet war, konnte auch dieser Baum zügig beseitigt werden.