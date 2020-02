Die musikalischen Akteure kommen stilgerecht in Mönchskutten gewandet in die Rahdener St. Johannis-Kirche.

Rahden (WB/ni). Ein außergewöhnliches Konzert der Gruppe „The Gregorian Voices“ wird am Donnerstag, 20. Februar, ab 19 Uhr in der St. Johannis-Kirche in Rahden veranstaltet. Das Programm lautet „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“.