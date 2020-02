„Schon die rot-grüne Vorgängerregierung in Niedersachsen hatte einer Reaktivierung eine Absage erteilt“, sagt Winkelmann zu den jüngsten Neuigkeiten. „Ich stehe zu dem Thema im regelmäßigem Austausch mit unserem NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und habe die Position des Aktionsbündnisses gerade aktuell in der vergangenen Woche mit der Deutschen Bahn besprochen. Fest steht: Das Land Niedersachsen spielt in der Angelegenheit die Hauptrolle, nichtsdestotrotz werde ich mein Möglichstes unternehmen, dass mindestens die Trasse erhalten bleibt und wir vielleicht zu Alternativlösungen im Sinne aller Beteiligten kommen.“

Aus diesem Grund steht Winkelmann auch in Kontakt mit dem Kreistagsabgeordneten Henning Vieker, der zudem Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Nahverkehr (NWL) ist, und unterstützt dessen Forderungen. „Viele Menschen fordern zu Recht eine bessere Mobilität bei uns. Um dieses Bedürfnis abzudecken, sind Schnellbuslinien vom Altkreis Lübbecke nach Lemförde und Minden ein wichtiger Schritt”, lautet ein Vorschlag von Vieker. Aus Sicht von Winkelmann und Vieker ist auch darüber nachzudenken, bei der Strecke von Rahden nach Bielefeld langfristig einen Halbstunden- statt des bisherigen Stundentaktes zu erreichen. Überhaupt: „Wir müssen bei der Mobilität in alle Richtungen denken“, sagt Winkelmann.

Auch SPD-Landtagsabgeordneter Ernst-Wilhelm Rahe hat sich zu der Bahntrasse geäußert: „Die mögliche Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken erfordert einen langen Atem. Trotzdem lohnt es sich dafür zu streiten. Ich stimme dem Diepholzer Landrat zu, dass die Trasse von Rahden bis Bassum erst einmal auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Darum habe ich mich mit unserem Bundestagsabgeordneten Achim Post gegen einen Verkauf dieser Strecke durch die DB AG gewandt und letztlich ist der Verkauf ja wohl auch zunächst vom Tisch“.

In welcher Form diese Trasse in Zukunft genutzt werden könne, hänge auch vom technischen Fortschritt ab: Moderne, womöglich fahrerlose Fahrzeugsysteme, sichere Kreuzungssysteme mit dem Straßenverkehr und nachfragegerechte Taktzeiten könnten die bisherige Bewertung der Strecke ganz anders aussehen lassen.

„Bei einer länderübergreifenden Bewertung – wie von mir gefordert – kann die Nachfrage für die Strecke ganz anders aussehen als nur die Betrachtung für den Streckenabschnitt in Niedersachsen“, schreibt Rahe. Ob die Schiene in Zukunft auch wieder für den Gütertransport genutzt werden könne, sei abhängig von dem Angebot der Eisenbahnunternehmen. Rahe erinnert daran, „dass es die DB AG war, die den Güterverkehr zur Firma Meierguss eingestellt hat.“

Das Lübbecker Land sei verkehrstechnisch deutlich benachteiligt. Lange Wege und ein eingeschränktes Schienennetz seien keine Werbung „Darum werde ich versuchen, die Trasse zu erhalten und wenn möglich die Strecke zu reaktivieren.“