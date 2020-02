Von Heidrun Mühlke

Rahden (WB). In diesen Narrentagen ist Varl wohl eine Art „Epizentrum“ der Jecken im Kreis Minden-Lübbecke. Ausschweifender wird vermutlich nirgendwo gefeiert als im Lokal „Planwagen Wiehe“, wenn die Spielvereinigung Union Varl zum „karneVARL“ einlädt. Am Samstagabend erlebten die Narren die inzwischen 50. Auflage des karnevalistischen Feuerwerks – allerdings etwas anders als gewohnt. Am Samstag stand ein Kurzprogramm mit anschließender Tanzparty an. Die sonst an diesem Abend übliche Sitzung mit Sketchen und Co. wird morgen, Dienstag, bei Wiehe veranstaltet.