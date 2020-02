Von Michael Nichau

Rahden (WB). Der TÜV Nord führt derzeit Messungen in der Umgebung der Firma Meierguss in Rahden durch. Das hat die Firma auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. „Es geht dabei um Lärm- und Geruchsmessungen“, sagte Geschäftsführer Andreas Rehmer. Der neue technische Geschäftsführer prüfe derzeit „Optionen“. Dabei gehe es eventuell um bauliche Maßnahmen, deutete Rehmer an.