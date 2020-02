Blühstreifen an den Ackerrändern haben die Weher schon im Vorjahr angelegt, Jetzt beantragen sie Fördermittel. Foto: dpa

Von Michael Nichau

Rahden (WB). Die Weher Vereine wollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Rahden einige eigene Vorhaben mit Fördermitteln auf den Weg bringen. Das wurde erneut beim Dorfgespräch in der Alten Schule deutlich.

So schilderte Sven Reimers für die Kameradschaft ehemaliger Soldaten, dass man über das Förderprogramm „Dorf-Ideen-Scheck“ zunächst einen Betrag in Höhe von 2000 Euro erhalten habe. Damit soll die Planung für die Umgestaltung des Ehrenmals auf dem Friedhof „angeschoben werden“. Für die eigentliche Maßnahme, die Sanierung des 50 bis 60 Jahre alten Denkmals, werde man 20.000 Euro an Fördermitteln einholen, hieß es.

Ähnliches gelte für die Außenanlagen des Schützenplatzes. Auch dafür habe man Gelder beantragt: „Zunächst sind das ebenfalls 2000 Euro für die Planungskosten“, erläuterte Bianca Reimers vom Schützenverein. Dabei gehe es nicht um die „große“ Baumaßnahme des Dorfgemeinschaftshauses, sondern um die Gestaltung des Umfeldes. „Es geht hier auch darum, ansprechende Parkplätze und vielleicht auch Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge einzurichten“, sagte Reimers.

„Wir möchten nicht einfach alles zupflastern, sondern ansprechend gestalten“, erläuterte Bianca Reimers. Für den nächsten Schritt, die eigentliche Umgestaltung, könne man ebenfalls – mit Hilfe der Stadtverwaltung – 20.000 Euro erhalten. Eigenleistung werde mit eingeplant, hieß es.

„Es läuft“, kommentierte Ortsvorsteher Heinz Grundmann die Bemühungen der Mitglieder der örtlichen Vereine. Stolz ist er auch auf die Tatsache, dass die Weher gemeinsam mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein an den Agrarflächen wieder umfangreiche Blühstreifen anlegen möchten. „Wir überlegen, wie wir diese Blühmischungen anschaffen können, ohne dass erneut die Landwirte mit diesen Kosten zusätzlich belastet werden“, meinte Grundmann. Auch hier sei es wohl möglich, eine entsprechende Beihilfe über Fördermittel zu erhalten. Grundmann sprach in diesem Zusammenhang über eine Förder- Größenordnung von etwa 30.000 Euro. „Diese wird dann den Haushalt der Stadt Rahden nicht zusätzlich belasten“, meinte der Ortsvorsteher zu den Plänen des Vereins „Wehe aktiv“.