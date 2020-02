Die Straße „Am Sportplatz“. Gerade von der Weher Straße aus werde dort zu schnell gefahren, merkten Anwohner an. Foto: Michael Nichau

Von Michael Nichau

Rahden-Wehe (WB). „Impulse müssen von uns kommen“, hat Wehes Ortsvorsteher Heinz Grundmann beim Dorfgespräch im Vereinsraum in der „Alten Schule“ angeregt. Und mit „Impulse“ meinte er auch Anregungen, die von den etwa 50 Teilnehmern der Versammlung kamen.

Geld für neue Bäume

Mit dabei: Bürgermeister Bert Honsel, der viele der genannten Kritikpunkte notierte und mit ins Rathaus nach Rahden nahm. Er hatte – nicht nur für die Weher – eine gute Nachricht parat: „Wir haben für die Beseitigung der Trockenheitsschäden an den Straßenbäumen in ganz Rahden 100.000 Euro in den Haushalt eingeplant. Diese waren für die Fällung und den Ersatz von mehr als 3000 Bäumen entlang der Gemeindestraßen vorgesehen“, erläuterte Honsel.

Die zum Teil komplett abgestorbenen Bäume müssten wegen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden. „Jetzt sieht es so aus, als kämen wir mit weniger Geld für die Maßnahmen aus. Das bedeutet, dass wir mehr Mittel für Neuanpflanzungen zur Verfügung haben“, sagte der Bürgermeister.

Obstbäume anpflanzen

Und prompt kam die Idee aus der Weher Bürgerschaft, keine Zier- sondern Obstbäume entlang der Straßen zu pflanzen. Hobbyimker Friedrich Schepsmeier, zugleich Vorsitzender des Mühlenvereins: „Es müsste eine gute Mischung sein, nicht nur Obstbäume, sondern auch Linden und Robinien.“ Man müsse sich jedoch darüber im Klaren sein, dass es mehrere Jahre dauern könne, bis die Obstbäume blühen und auch Früchte tragen würden, meinte er.

Verantwortung übernehmen

„Wir versuchen das auch selbst in den Griff zu bekommen“, meinte Ortsvorsteher Grundmann, der den Abend moderierte. Letztlich bedeute die Pflanzung von Obstbäumen auch, Verantwortung für die neuen Pflanzen zu übernehmen. „Nicht nur Schnitt ist da erforderlich, die Bäume brauchen auch Wasser und Pflege. Die Früchte müssen geerntet werden“, erläuterte er.

Bürgermeister Bert Honsel regte an, eine Art „Bürgerwald“ zu schaffen. Dort stünden die Nutz-Bäume dann konzentriert und dann sei auch die Pflege einfacher zu organisieren, als an einer Allee. „Das ist eine Idee, um das Pflegeproblem zu lösen “, regte er an.

Patenschaften oder Wald

Doch auch Baumpatenschaften seien für die Weher durchaus denkbar. So kam auch die Verkehrssituation in der Nähe des Kindergartens zur Sprache. „Dort wird zu schnell gefahren“, brachten einige Anlieger auf die Tagesordnung. Abhilfe könne nach ihrer Ansicht eine Baumallee schaffen, die die freie Sicht für die Autofahrer einschränke. „Dann müsst ihr aber auch die Bäume wässern“, wandte Grundmann ein. Doch für die Anwohner schien eine „Patenschaft“ in diesem Sinne durchaus akzeptabel zu sein.

Zurück zur „Raserei“ auf den Straßen „Am Kindergarten“ und „Am Sportplatz“: „Hier ist zwar Tempo 30 angesagt, doch das bringt nichts“, meinten die Anlieger. Besonders zu „Anlieferzeiten“ des Kindergartens werde auf diesen Straßen zu schnell gefahren.

Messungen oft erfolglos

„Dieses Problem haben wir in allen Dörfern“, erläuterte Bürgermeister Bert Honsel. „Wir können anbieten, Verkehrsmessungen zu machen“, versprach er den Anwohnern. „Nur: Es kann passieren, dass nichts dabei herauskommt“, mahnte er. Letztlich sei dies auch bei den bereits erfolgten Messungen an den Straßen „Stellerloh“ und „Lange Reihe“ der Fall gewesen, erläuterte er. Zudem müsse man bei allen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung die übergeordneten Behörden mit beteiligen: „So einfach Aufpflasterungen machen, dürfen wir nicht.“

Die Situation mit den „Einfliegern“ zum Kindergarten sei hinlänglich bekannt, meinten die Anwohner. Auch die Zahlen seien von vorhergehenden Messungen bekannt. Sie äußerten den Wunsch, die Messgeräte anders aufzustellen und zu einem Termin mit den Betroffenen einzuladen.

Kurze Wege per Mail

Bürgermeister Honsel reagierte sofort: „Machen sie eine Skizze und formulieren sie eine E-Mail an mich. Dann kann ich auf den Auftrag reagieren. Das ist heute in Zeiten von Internet doch einfach möglich“, regte er an. Und: Er erhielt eine spontane Einladung, sich die Verkehrssituation vor Ort aus einem Vorgarten anzuschauen, wie er es im Bereich Stellerloh bereits einmal gemeinsam mit Fachbereichsleiter Dieter Drunagel getan hatte.