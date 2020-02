Von Michael Nichau

Man wolle das „Haus der Grundversorgung“ (Rahden) mit dem „Know How einer Universitätsklinik“ (Minden) verbinden, hieß es. Nicht weniger als sieben Ärzte (wegen des Universitätsstatus auch Professoren) standen bereit, um über ihre speziellen Fachbereiche zu sprechen. Mit dabei auch Geschäftsführer Bahmann und Pflegedirektor Bernd Mühlenbruch.

Die Begrüßung nahmen Hausherr Bürgermeister Bert Honsel und das Mitglied des Verwaltungsrats der Mühlenkreiskliniken (MKK), Siegfried Gutsche, vor. Honsel mahnte, nicht mehr in der Vergangenheit zu rühren, als man das Rahdener Krankenhaus noch schließen wollte. Und auch Gut-sche meinte „dieses Haus hat jetzt eine gute Zukunft“.

Die Mediziner, die nach der Entscheidung des Verwaltungsrates, die Kliniken Rahden und Minden zusammenzufassen, das Konzept ausgearbeitet haben, erhielten die Gelegenheit, in kurzen Statements ihre Fachbereiche darzustellen.

In den Grundzügen fasste dies der neue MKK-Geschäftsführer Mario Bahmann zusammen: „Es gibt in Zukunft ein Team und zwei Kliniken. Dabei profitiert Rahden von dem Wissenstransfer von der Universitätsklinik im Minden“, erläuterte er. „Wir haben die Kompetenz eines Universitätsklinikums, aber mit dem familiären Umfeld des kleinen Rahdener Hauses.“

Bahmann versprach: „Wir werden in Rahden die stationäre Versorgung, die Kardiologie, die allgemeine Chirurgie und die Notfallmedizin sieben Tage jeweils 24 Stunden sicherstellen.“ Allerdings komme es bei geplanten Operationen zu einer zeitlichen Limitierung: „Nach 16 Uhr wird in Rahden nicht mehr operiert. Danach erfolgt die Verlegung möglicher Notfälle nach Minden oder Lübbecke“, sagte er.

Um die Grundversorgung zu erreichen, werde das vorhandene Personal um 49 Personen aufgestockt. „Das ist der erhöhten Leistungsbereitschaft geschuldet.“ Auch im Behandlungsangebot habe man die Technik erweitert. Ein neues Ultraschallgerät lasse sich nun, wie bereits EKG und Computertomograf, mit dem Wesling-Klinikum vernetzen, so dass von dort auch Diagnostik möglich sei.

„Kleine Kliniken sind nie wirtschaftlich zu betreiben“, machte der Geschäftsführer deutlich. „Hier galt es jetzt für uns, die medizinische Versorgung an 365 Tagen im Jahr sicherzustellen. Und dies ist ein klares Bekenntnis zum Krankenhaus Rahden.“

Allgemeinchirurg Dr. Bertold Gerdes schilderte Details: „Wir haben das Team in Minden um fünf Ärzte vergrößert. Zwei Oberärzte und zwei Anästhesisten fahren dann jeden Tag nach Rahden.“ Das habe den Vorteil, dass vom ärztlichen Personal niemand dauerhaft in Rahden tätig sein müsse. „Wir arbeiten hier mit einem Rotationsprinzip“, sagte Gerdes. Man betreibe also Rahden wie eine weitere Station in Minden.

Der Vorteil: Die Mitarbeitenden seien damit einverstanden, an beiden Standorten zu arbeiten. „Damit erhalten wir eine stabile Struktur.“ Eine Tumoroperation wird es in Rahden auch in Zukunft nicht geben, aber wir können sie vor Ort vorbereiten“, meinte der Mediziner

Schwerpunkt in Rahden sei jedoch die Innere Medizin mit 50 Betten. „Auch hier fahren Ärzte von Minden nach Rahden. Und für diese Zwecke haben wir auch die Diagnostik erheblich aufgewertet. Spezialuntersuchungen sind aber weiterhin nur in Minden möglich.“

Einen neuen Schwerpunkt setzt Prof. Dr. Heinz-Jürgen Lakomek. Er wird vor Ort eine mobile Altersmedizin etablieren. „Ab 70 Jahren gibt es Defizite bei Mobilität, Selbsthilfe, Kognition und Emotionen (Depressionen). Wir versuchen, diese Schwächen zu erkennen und zu helfen“, meinte er.

Diese Hilfe solle aber nicht nur im Krankenhaus erfolgen, sondern mit einem Geriatrie-Mobil, in dem Ärzte, Schwestern, Physiotherapeuten und Psychologen vor Ort im Haushalt Unterstützung anbieten. „Wir können so im gewissen Umfang Therapie nach Hause bringen“, sagte Lakomek.

Mit einer weiteren guten Nachricht wartete Prof. Dr. Bernd Bachmann-Mennenga (Anästhesie und Notfallmedizin) auf: „Wir werden mit etwa 30 Mitarbeitern vor Ort in Rahden sein. Damit wollen wir Risiken vermeiden und den Narkose-Standard extra hoch stellen. Das alles hat den Nebeneffekt, dass der Notarztstandort Rahden nun absolut nicht mehr in Frage steht.“ Auch für die Notaufnahme habe man ein gemischtes Team aufgestellt, um den 24-Stunden-Dienst zu leisten.

Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Hansjürgen Piechota würdigte die Leistungen des Chefärzte-Teams: „Diese Umstrukturierung ist eine Titanenarbeit.“ Und auch Pflegedirektor Bernd Mühlenbruch betonte, dass man in Rahden auf die Erfahrungen der Personalplanung aus Minden zurückgreifen könne. „Pflege erfolgt allerdings immer im Team, so dass wir hier keine Rotation einführen wollen. Und natürlich suchen wir weitere Pflegekräfte.“

Bei der anschließenden Fragerunde im Publikum kam allerdings deutliche Kritik wegen der Operationen in Minden nach 16 Uhr auf. „Muss man den Patienten dann eine zweimal 30-minütige Autofahrt zumuten?“ oder „Ich würde dann direkt nach Lübbecke fahren“, hieß es aus der Zuhörerschaft. Auch Labor und Diagnostik ließen noch Fragen offen, etwa ob das Labor wieder erweitert werde oder ob weiter ein Taxi die Proben nach Minden fahren werde, wurde gefragt.

Dabei machten die Mediziner allerdings deutlich, dass die 30-minütige Laborfahrt keinen Qualitätsmangel darstellen würde. Für die Notfallversorgung im Rahdener Krankenhaus gebe es ebenfalls Grenzen. „Daher entscheiden die Notärzte, wann sie welchen Patienten in welche Klinik einliefern.“

Ein KOMMENTAR von Michael Nichau

Das Leitungsteam des Johannes-Wesling-Klinikums hat gute Nachrichten mit nach Rahden gebracht.

Ja, das Krankenhaus bleibt erhalten. Doch: Die Grenzen für die kleine Klinik sind weiterhin recht eng gezogen. So gibt es weiterhin Einschränkungen beim OP-Angebot und Ärzte müssen pendeln. Aber das ist wohl erforderlich, will man den Standort sinnvoll weiterführen und erhalten.

Der Erhalt – auch des Notarztstandortes – ist keine Frage mehr, doch bleibt die Mahnung des Geschäftsführers: „Sie stimmen mit den Füßen ab.“ Bedeutet: „Nutzt das Rahdener Krankenhaus! Nur wenn wir Patienten haben, können wir wirtschaftlich arbeiten...“

Bleibt also zu hoffen, dass in Zukunft die Rahdener auf das Angebot eingehen und sich zunächst vor Ort untersuchen und dann vielleicht in Rahden oder Minden operieren lassen. Kardiologie und Chirurgie vor Ort haben ja keinen schlechten Ruf.