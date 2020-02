Rahden (WB). 21 Mitglieder hat der Vorsitzende Berndt von Mitzlaff zur Versammlung der Museumseisenbahn Rahden-Uchte im vereinseigenen Mitropa-Speisewagen am Rahdener Bahnhof begrüßen dürfen. Darunter waren auch der stellvertretende Bürgermeister aus Uchte, Heinz-Werner Möllenbruck, die Diepenauer Bürgermeisterin Annegret Trampe und Christina Thiermann von der Uchter Samtgemeinde.

Im Rechenschaftsbericht für 2019 wies Mitzlaff besonders auf dringende Arbeiten an der Strecke hin. Vor allem ein beanstandetes Gleisstück in Lavelsloh musste kurz vor Saisonbeginn noch saniert werden, wozu die Samtgemeinde Uchte einen Zuschuss gab. Sie hat auch für weitere Sanierungsmaßnahmen Fördergelder beantragt.

Im Rahdener Bahnhof waren Arbeiten an den Weichen erforderlich, für die neben einer Spende der Firma Meierguss eine Förderung durch die Stiftung „Standort hier“ der Stadtsparkasse Rahden erfolgte. Aktuell steht die farbliche Auffrischung des roten Speisewagens an, dem die Witterung sehr zugesetzt hat. Seine fachgerechte Sanierung wird hohe Kosten verursachen. Die Museumsbahner bemühen sich dafür um Fördermittel.

Alle Arbeiten erledigen die ehrenamtlichen Museumsbahner soweit möglich selbst. Die Aktiven leisteten auf den Zugfahrten, bei der Streckenunterhaltung und in der Werkstatt im vergangenen Jahr etwa 2300 Arbeitsstunden, wobei allein 90 Prozent auf zwölf von ihnen entfielen. Dazu kommt viel weitere Mitarbeit – angefangen bei der Büro- und Geschäftstätigkeit –, womit unterm Strich an die 4000 Stunden zusammenkommen.

„Da der größte Anteil auf nur wenigen Schultern lastet, sind aktive und Nachwuchs-Museumsbahner immer willkommen“, sagte der Vorsitzende. „Unsere beiden jungen Nachwuchs-Eisenbahner sind sehr fleißig dabei, einer von ihnen wird im Sommer die Ausbildung zum Lokführer beginnen.“

Zwischen Rahden und Uchte wurden 2019 87 Fahrten verzeichnet, davon 53 Plan- und Sonderfahrten. Die Fahrgastzahlen lagen mit 3129 leicht unter denen von 2018 mit 3299; dafür wurden 301 Fahrräder mit im Zug transoportiert (168 im Vorjahr). Besonders viel Andrang gab es bei den Nikolausfahrten mit 900 kleinen und großen Fahrgästen – das sind 50 mehr als 2018.

94 Mitglieder zählte der Museumsbahnverein zum Jahreswechsel, fünf weniger als ein Jahr zuvor. Die Finanzlage ist bei einer Bilanzsumme von gut 115.000 Euro solide, wie Christina Schwarze zur Kassenführung erläuterte. Torsten Kuhlmann und Walter Tegeler haben die Vereinskasse geprüft und ihre ordnungsgemäße Führung bestätigt, so dass der einstimmigen Entlastung des Vorstands nichts im Wege stand.

Die planmäßige Saison beginnt wieder an Himmelfahrt, 21. Mai, und endet am 3. Oktober. Auch die Backtage auf Gehannfors Hof bei Warmsen sind mit eingebunden. Für den 6. September ist wieder ein Tag der offenen Tür vorgesehen, der auch zur Werbung neuer Mitglieder und aktiver Helfer dienen soll. Für den 31. Oktober ist eine Fahrt von Uchte zum Pickert­essen nach Hahnenkamp geplant und am Tag darauf startet die Museumsbahn traditionell zur Schlachtefestfahrt nach Uchte. Die Nikolausfahrten nach Bohnhorst schließen die Saison ab.

Der Fahrplan 2020 ist erschienen und auch im Internet zu finden: