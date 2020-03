Rahden (WB). Nicht zu übersehen ist der erste Hinweis auf die 53. Rahdener Automesse: ein Nissan Leaf in der Kundenhalle der Rahdener Stadtsparkasse. Die heimischen Autohändler Ortgies, Rehling, Schleining, Bureck, Schlottmann & Buschendorf sowie Pollert haben sich dort getroffen, um auf die erste Rahdener Groß-Veranstaltung im Jahr, den „Start in den Frühling“, in besonderer Weise aufmerksam zu machen.