Glückliche Gesichter im Team „Connecting“ von Trainerin Kolyn Thane (vorn mit Urkunde): Sie haben den ersten Platz in Osnabrück belegt.

Rahden (WB/ni). Toller Erfolg für eine Rahdener Sport-Gruppe: Das Erwachsenen-Tanzteam „Connecting“ des Freestyle Dance-Clubs (FDC) hat beim Tanzwettkampf „Dance2U“ in Osnabrück am Samstag den ersten Platz belegt. Für den FDC Rahden ist dies einer der größten Erfolge bislang.

Die 21 Tänzerinnen der Tanzabteilung des TuSpo Rahden konnten bereits in der Sichtungsrunde die Fachjury mit ihrer Choreografie zum Thema „Fast and Furious“ überzeugen und wurden in die Kategorie „Fortgeschritten“ eingestuft.

In der zweiten Runde und in der Finalrunde sammelte die Mannschaft viele Punkte und setzte sich gegen 23 weitere Mannschaften durch und konnte letztlich den ersten Platz belegen.

Eine weitere Gruppe des FDC startete in der Alterskategorie „Seniors“. Die Gruppe Outstanding wurde ebenfalls in die Kategorie „Fortgeschritten“ eingestuft und konnte in der Finalrunde einen guten fünften Platz von 20 Teams erreichen.

Beide Gruppen werden von der Choreografin und Tanztrainerin Kolyn Thane geleitet, die auch selber als Tänzerin in der Gruppe „Connecting“ mitwirkt.

Der „Dance2U“-Contest ist einer der größten Tanzwettkämpfe Norddeutschlands, bei dem mehr als 100 Tanzgruppen aus dem gesamten Norddeutschen Raum in verschiedenen Altersklassen ihre selbst erdachten Choreografien präsentieren.

Vertreten sind dabei die Tanzrichtungen Hip/Hop, Streetdance, Jazz- und Modern Dance sowie Video-Clip-Dancing. Eine Fachjury vergibt dabei Punkte nach den Kriterien Technik, Choreografie, Image und Show. Veranstalter ist die Niedersächsische Turnerjugend im Niedersächsischen Turner-Bund.