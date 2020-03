Von Michael Nichau

Rahden (WB). Wie könnte die neue Stadtbücherei in Rahden aussehen? Mit dieser Frage haben sich die Mitglieder des Rahdener Sozialausschusses in ihrer jüngsten Sitzung befasst. Ziel der Stadtverwaltung ist es, ein Büchereikonzept aufzustellen. In den Grundzügen ist dieses in der Sitzung vorgestellt worden.

Dafür vorgesehen ist ein Umbau eines der beiden Altbauten der Grundschule Rahden. Der „Klinkerbau soll dazu in drei Etagen (Erdgeschoss und 1. Stock sowie Kellergeschoss) genutzt werden. Die barrierefreie Erschließung erfolgt über einen angebauten Aufzug, ähnlich dem im Rathaus. Außerdem ist vorgesehen, die Grünfläche zwischen den Schulgebäuden als „Büchereigarten“ zu nutzen.

„Der Umzug der Stadtbücherei Rahden bietet einen günstigen Zeitpunkt für organisatorische Änderungen und eine konzeptionelle Ausrichtung“, formulierte es Steffen Große-Wortmann, zuständiger Sachgebietsleiter bei der Stadt Rahden.

Die derzeitige Aufgabenerfüllung der Stadtbücherei Rahden sei jetzt bereits gut. Tiefgründige Änderungen seien nicht notwendig.

„Ziele des Konzeptes sind der weitere Ausbau der Leseförderung, die Steigerung der Aufenthaltsqualität sowie die Verankerung der Bücherei als attraktiver Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger“, hießt es in der Präsentation des Konzepts.

„Durch den geplanten Umzug in das von Grund auf sanierte Grundschulgebäude ergeben sich ganz neue räumliche Möglichkeiten. In der Grundschule Rahden wird ein sichtbarer und nachhaltiger Standort für die Bevölkerung geschaffen“, erläuterte Steffen Große-Wortmann von der Stadtverwaltung.

Derzeit sei ein Bestand von 21.928 Medien vorhanden, der sich aus Romanen, Dramen, Comics, Sach- und Kinderbüchern, Zeitschriften sowie umfassenden Non-Book-Medien (Hörbücher und DVDs) zusammensetze. „Der Bestand entspricht überwiegend der Nachfrage. Der Anteil der Sachbücher ist entsprechend der verschiedenen Ausleihsparten zu hoch. In 2019 betrug die Anzahl der Gesamtleser 1658. Kinder- und Jugendbücher sowie die Belletristik haben einen hohen Umsatz, dort wird weiterhin gezielt aufgestockt“, erklärte auch schon Büchereileiterin Andrea Meyer in ihrem Vortrag.

Wie könnte die „neue Bücherei“ konkret aussehen? „Vorhandene Regale ziehen überwiegend mit um, müssen aber teilweise überarbeitet werden. Teilweise müssen auch neue Regale angeschafft werden. Es ist beabsichtigt Neuerscheinungen im Erdgeschoss und Eingangsbereich, die Kinder- und Jugendbücherei im Erdgeschoss sowie Sachbücher, den Romanbereich, die Zeitschriften und die Non-Books (Hörbücher/DVD’s) in der 1. Etage anzusiedeln“, erläuterte Große-Wortmann.

Durch zahlreiche Nischen und Sitzbereiche solle es die Möglichkeit zum ungestörten Lesen, Vorlesen und Arbeiten geben und auch die Kinderbücherei müsse neu gestaltet werden. „Es ist vorgesehen, eine neue Leselandschaft mit Sitz- und Lesepodest und Sitzbänken einzurichten, so dass es mehr Raum für Familien und Kleingruppen gibt. Für Schülergruppen kann der geplante Seminarraum im Untergeschoss zur Verfügung gestellt werden“, schilderte der Rahdener Fachbereichsleiter.

Neu ist der Außenbereich: Dort könne man sich bei entsprechendem Wetter mit seiner Familie oder mit Freunden und Bekannten aufhalten und dabei in Zeitschriften stöbern, vorlesen oder sich einfach nur unterhalten. „Auf beiden Ebenen wird es Ansprechpartner geben, die Hilfe bei der Recherche und Beratung gewährleisten und ein Auge auf die Einhaltung der Benutzungsordnung haben. Weiterhin wird in Erwägung gezogen, im Obergeschoss des Gebäudes einen zusätzlichen Infopoint einzurichten, an dem die Besucher Recherchen über die vorhandenen Medien betreiben können“, heißt es im Konzept.

„Vorstellbar wäre auch die Aufstellung von Getränke- und Kaffeeautomaten“, sagte Große-Wortmann. Zeitgemäße Bücherei von heute sei somit auch ein Ort der Begegnung, ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Der Personalbedarf sei aber auf Dauer der einer zeitgemäß geführten und kundenorientierten Bücherei anzupassen: „Im Hinblick auf die derzeit 0,9 Personalstellen ist ab dem Jahr 2021 eine angemessene Stundenaufstockung anzustreben. Hierbei sind auch der Bedarf für Digitalisierung und Modernisierung zu berücksichtigen“, heißt es im Konzept.

Mit der Fertigstellung der neuen Räume und einem Möglichen Umzug der Bücherei sei für Frühjahr 2021 zu rechnen, sagte Wortmann auf Anfrage dieser Zeitung. Der entsprechende Bauantrag sei beim Kreis Minden-Lübbecke gestellt. Ein Architekt werde beauftragt, hieß es gestern aus dem Rathaus.

„Die Stadtbücherei Rahden soll ein wichtiger kultureller Anlaufpunkt in der Stadt sein. Die Mitarbeiterinnen sind Ansprechpartner. Die Einrichtung soll sich als Aufenthalts-, Lern- und Kommunikationsort aufstellen und Sprach-, Lese-, Medien- und Recherchekompetenz in angenehmer Atmosphäre bieten“ – so lautet das Hauptziel nach dem Umzug in die neuen Räume.