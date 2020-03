Die Vorsitzende Marion Spreen begrüßte die Ortsvereinsmitglieder sowie den Stadtverbandsvorsitzenden Torsten Kuhlmann, der in das Amt des Versammlungsleiters gewählt wurde.

Zahlreiche Aktivitäten

In ihrem Rechenschaftsbericht für verwies Spreen auf die zahlreichen Aktivitäten des Ortsvereins und seiner Mitglieder. So beteiligten sich zum Beispiel die Sozialdemokraten innerhalb einer Initiative des Bundes der Steuerzahler an der Sammlung von Unterschriften für die Abschaffung der von Anliegern zu zahlenden Straßenausbaubeiträge.

Im März berichtete der Vorsitzende der AfA Minden-Lübbecke, Peter Bernard, als Referent über die Ziele der AfA (AfA steht für Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD). Er diskutierte anschließend mit den SPD-Mitgliedern über den so genannten „sozialen Arbeitsmarkt“, Leiharbeit, und die Situation der Minijobber.

Ehrungen

Beim Neujahrsempfang im Januar wurden Bernhard Meier und Wilfried Wagenfeld für 40 Jahre SPD Zugehörigkeit geehrt. Ganz besonders freut den Ortsverein, dass er zwei neue Mitglieder gewinnen konnte.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde die Vorsitzende Marion Spreen in ihrem Amt bestätigt. Als Stellvertreter wurde Udo Högemeier bestätigt und als 2. Stellvertreterin Birgit Korte neu in den geschäftsführenden Vorstand berufen. Als Kassierer ist weiterhin Alexander Brandt im Amt und Christian Nowara ist als neuer Schriftführer in der nächsten Periode tätig. In das Amt des Mitgliederbeauftragten wurde einstimmig Heinz Steinkamp neu gewählt.

Beisitzer gewählt

Nach Abstimmung über die Verringerung der Beisitzer von 7 auf 5 wurden folgende Beisitzer gewählt: Rolf Bahle, Stephan Dick-Rustmeier (neu), Stefan Rose (neu), Torsten Wiefhoff (neu) und Wilfried Wagenfeld.

Zum Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre wurde Gerhard Spreen bestellt. Marion Tehler bleibt noch ein weiteres Jahr im Amt.

Konzept für die Wahl

Udo Högemeier hat Gelegenheit erhalten, seine Kernaspekte zu seinem Bürgermeisterwahlkampf darzustellen. Er stellte drei Schwerpunkte dar: Auch in Rahden müsste der Klimaschutz ein deutlich stärkeres Gewicht innerhalb der Kommunalpolitik erhalten. Die Rahdener Bürger sollten bei eigenen Klimaschutzanstrengungen besser unterstützt werden. Auch bei den vorhandenen und noch zu errichtenden Gebäuden sollte die Energieeffizienz eine hohe Priorität genießen.

Ein weiteres großes Thema ist die Digitalisierung, die in den kommenden Jahren in Schule und Beruf zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. „Dafür muss eine verbesserte Infrastruktur schnellstens bereit gestellt werden“, sagte Högemeier. Des Weiteren müsse die Wirtschaftsförderung deutlich gestärkt werden. Bisherige Anstrengungen hätten nicht immer den gewünschten Erfolg gebracht. Hier bedürfe es der Unterstützung von Existenzgründungen, um zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen.

Kandidaten gekürt

Für die Kommunalwahl im September schlägt der SPD-Ortsverein Rahden folgende Kandidaten vor: Wahlbezirk 010 Rahden-Süd: Stephan Dick-Rustmeier (neu); Wahlbezirk 020 Rahden-Mitte: Alexander Brandt; Wahlbezirk 030 Rahden-Nord: Marion Spreen; Wahlbezirk 040 Rahden-Stelle: Udo Högemeier; Wahlbezirk 050 Kleinendorf-West: Claus-Dieter Brüning; Wahlbezirk 060 Kleinendorf-Süd: Dorothee Brandt; Wahlbezirk 070 Kleinendorf-Mitte: Birgit Korte; Wahlbezirk 080 Kleinendorf-Nord: Torsten Wiefhoff; Wahlbezirk 160 Tonnenheide-Nord: Reinhard Stuck; Wahlbezirk 170 Tonnenheide-Süd: Stefan Rose (neu).