Rahden (WB). Aus Anlass seines 40-jährigen Jubiläums präsentierte sich der Heimatverein Wehe im vergangenen Jahr mit einer Reihe besonderer Veranstaltungen: Im Januar trat Bernd Gieseking in der Weher Kirche auf, im März redete der Landrat im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit Ehrungen, im Mai besuchten Freunde aus Kottmarsdorf Wehe und „drumrum“, im Juni war das Dorf beim Dorffest zu Gast auf dem Mühlengelände und im September war der „Abend mit Marie Diot“ in der frisch hergerichteten Kulturscheune ein voller Erfolg.

Aber auch die acht Mahl- und Backtage waren bei meist gutem Wetter bestens besucht, wie Vorsitzender Friedrich Schepsmeier in einem Rechenschaftsbericht ausführte.

Aktuellen Kummer bereitet eine äußerst ärgerliche Nachforderung der GEMA, die beim Verein über ein Anwaltsbüro eingegangen ist. „Wir wissen um unsere Zahlungsverpflichtungen an diese Musikrechte-Organisation, haben auch 2019 nach jeder Veranstaltung zügig überwiesen. Aber zur Forderung im Frühjahr nach einem hohen Gesamtbetrag für das Jahr hatten wir berechtigte Rückfragen. Auf unsere entsprechende Mail von Ende August kam ein Hinweis auf baldige Bearbeitung. Die blieb aus – bis zur jetzigen Forderung im März. So kann man ehrenamtliches Engagement torpedieren,“ ärgert sich Friedrich Schepsmeier.

Es gab aber auch positive Neuigkeiten: Frisch eingegangen ist die Bewilligung eines Heimat-Schecks des Landes NRW zur Restaurierung des „Baumi-Motors“ aus dem Jahr 1927, der einst die Mühle angetrieben hatte. Helmut Klasing und Wilhelm Haake haben sich an diese Arbeit gemacht.

Mit dem Kulturfrühstück (Detthard Wittler las Wilhelm Busch) sowie dem Vortrag am 21. Februar über das Heuerlingswesen wurden schon wieder zwei gelungene Veranstaltungen durchgeführt. Am 22. März beginnt mit dem schon traditionellen Ostermarkt die neue Saison an der Mühle, die nach acht Veranstaltungen am 3. Oktober mit dem Shanty-Chor Dümmersee schließt.

Am 5. September ist ein Scheunenabend mit dem Gitarrenduo „Ilimitado“ aus Berlin geplant, vom 15. bis 17. Mai besuchen die Heimatfreunde ihre Partner in Kottmarsdorf (Oberlausitz) und am 13. September soll eine Radtour organisiert werden. Besonders begehrt ist die Fahrt nach Edinburgh und in die schottischen Highlands im Oktober. Alle 46 Plätze sind hier bereits ausgebucht.

Erfreuliches wusste auch Schatzmeisterin Lilli Gatzenbiler zu berichten. Trotz der besonderen Ausgaben für das Jubiläum musste die Rücklage nur in geringem Umfang in Anspruch genommen werden.

Da war es kein Wunder, dass alle erforderlichen Wahlen mit einstimmiger Wiederwahl endete: Helmut Klasing und Elena Pril bleiben stellvertretende Vorsitzende, Friedhelm Hodde 2. Kassierer und Hannelore Hodde Schriftführerin. Auch die Kassenprüfer Eduard Gutjar und Silvia Francke-Schwarze wurden bestätigt.

Zum Höhepunkt der Versammlung fesselte der Historiker Sebastian Schröder mit seinem Vortrag zu Mühlenwesen und Mühlenverein im Kreis Minden-Lübbecke die Anwesenden.

„Viele weitere Aktivitäten sind denkbar. Machbar sind sie aber nur, wenn der Kreis der Aktiven durch neue Kräfte ergänzt wird. Insbesondere jüngere Mitstreiter sind immer herzlich willkommen“, sagte Friedrich Schepsmeier..