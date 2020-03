Von Michael Nichau

Zunächst sei die Rahdener Automesse betroffen. Und auch für die „Sommertage“, das Stadtfest, das für Juni geplant ist, heißt es jetzt: abwarten. Im April allerdings müsse man auch für diese Veranstaltung eine Entscheidung treffen.

„Da hängt ja noch viel mehr dahinter als hinter der Automesse, sagte Wlecke. Schließlich gebe es dann auch Verträge mit Karussells und Fahrgeschäften. „Wir müssen das alles noch mit dem Ordnungsamt abstimmen“, sagte der Vorsitzende des Gewerbebundes.

Mit der jetzt abgesagten Automesse gekoppelt sei auch der verkaufsoffene Sonntag am 29. März. „Laut Verordnung sind diese erweiterten Öffnungszeiten ja auch nur in Kopplung mit einer Veranstaltung möglich. Jetzt überlegen wir mit den Autohändlern, ob es möglich ist, die Automesse als ‚Hausmesse‘ in den Autohäusern stattfinden zu lassen. Damit würde die Zahl der Besucher nicht überschritten. Allerdings gebe es auch keine Verpflegung mit Imbissbuden in der Innenstadt“, schränkte Wlecke ein.

„Wir checken die Möglichkeiten ab, die wir haben“, meinte er. Das Kreis-Gesundheitsamt habe aber bereits vor der offiziellen Anordnung aus Düsseldorf den Ratschlag gegeben, die Automesse abzusagen, sagte Wlecke.

Er persönlich respektiere die Anordnung. „Wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt“, meinte er. Für die Einzelhändler in Rahden wäre es aber gut zu wissen, was mit den weiteren Großveranstaltungen ist. „Die verkaufsoffenen Sonntage stellen für viele Händler eine zusätzliche Einnahmequelle dar, die nicht unwesentlich ist. Es geht auch darum, ob sie im Vorfeld zusätzliche Ware bestellen oder nicht.“

Der Gewerbebund als Veranstalter der Stadfeste werde vornehmlich auch mit den Kaufleuten das weitere Vorgehen abstimmen. „Es wird intensive Gespräche geben. Aber so weit sind wird noch nicht. Die Situation hat uns jetzt etwas überrannt“, meinte Wlecke.

Auch seien die Menschen jetzt verunsichert: „Selbst wenn jetzt eine Veranstaltung stattfindet, ist es unsicher, ob viele Besucher kommen“, meinte er.