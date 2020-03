Von Michael Nichau

„Das waren damals ganz andere Verhältnisse“, erläutert der Zahnmediziner mit niederländischen Wurzeln. „Der Zahnarztberuf war damals eine Männerdomäne. Man wurde in einer größeren Stadt ausgebildet und stand dann vor der Entscheidung: Stadt oder Land?“

Drei Ärztinnen angestellt

Seine Entscheidung sei letztlich für Rahden gefallen. Im Lauf der Zeit habe er so manchen männlichen Assistenten ausgebildet und begleitet. Deren Entscheidungen seien später eher zugunsten der Großstadt ausgefallen.

Doch jetzt ist das anders geworden: Drei Zahnärztinnen hat Savenije in seiner Praxis angestellt. Eine davon, Dr. Gilda Depping, befindet sich derzeit in Elternzeit. Seit 2015 sei Depping (29 Jahre) in der Praxis, habe zunächst die Assistenzzeit dort verbracht, berichtet Gustav Savenije. „Im Herbst wird sie wieder zurück bei uns sein“, meint er und spricht damit die Möglichkeiten an, die sich in der heimischen Praxis bieten.

Ines Eickenhorst (40) hatte 2017 als angestellte Zahnärztin in Rahden begonnen. Seit etwa einem halben Jahr ist Dr. Denise Stockmann (29) mit im Team der Rahdener Zahnärzte an der Lemförder Straße. Auch Stockmann kam bereits 2017 zur Assistenzzeit in die Praxis Savenije.

Bedingungen verändert

„Die Bedingungen haben sich verändert. Heute sind mehrheitlich Frauen in der Zahnmedizin-Ausbildung und auch schon in den Praxen tätig“, erläutert Gustav Savenije. Die Gründe: Gerade in der Zahnmedizin könnten die Frauen auf familienfreundliche Arbeitszeiten und -Regelungen setzen. Auch Teilzeitarbeit sei möglich, wenn gleich alle drei Zahnärztinnen bei ihm in Vollzeit angestellt sind.

„Und: alle drei Zahnärztinnen kommen aus der Region um Rahden und wollten bewusst wieder zurück aufs Land“, sagt der Zahnarzt.

Bekenntnis zu Rahden

„Ja“, ganz deutlich sagt dies auch Denise Stockmann, die Jüngste im Team. Sie könne sich nichts Schöneres als das Land vorstellen. „Eine Großstadt wäre nichts für mich“. Sie stammt aus Frotheim. „Ich liebe diese Region und ich mag auch die Menschen hier“, sagt sie. Auch biete die Umgebung Gelegenheit für Sport „draußen“.

Auch Ines Eickenhorst sieht Rahden, ihre Heimatstadt, als „ideal, um auch Kinder aufwachsen zu lassen und hier zu leben.“ Sie hat ein Kind.

Die erste „Rückkehrerin“ nach dem Zahnmedizin-Studium sei Dr. Gilda Depping gewesen. Die Frotheimerin habe den Wunsch gehabt, nach dem Studium wieder „nach Hause“ zu kommen, wie es Dr. Savenije ausdrückt. Inzwischen habe sie zwei Kinder – neben dem Beruf – wie er anmerkt. Er ist stolz auf sein Team, möchte selbst nicht als „Chef“ bezeichnet werden. „Ich bin hier nur der männliche Kollege“, stapelt er ein wenig tief.

Eigener Anspruch

Stolz ist er auch auf den eigenen Qualitätsanspruch: „Zahnärztliche Versorgung auf dem Land ist nicht schlechter als in der Stadt“, sagt er, betont aber gleichzeitig die eigene Verantwortung für die Patienten: „Schon jetzt ist absehbar, dass es in einigen Jahren einen Zahnärztemangel geben wird. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, mache noch zehn Jahre, dann muss die Versorgung aber in jüngere Hände übergehen“, sagt er.

Gegenseitig lernen

Auch habe das altersgemischte Team in Rahden Vorteile: „Ich lerne von den jungen Kolleginnen, die gerade die neuesten Kenntnisse haben, kann ihnen aber im Gegenzug auch medizinische Tipps und Tricks vermitteln“, sagt Savenije. „das alles klappt hier sehr gut.“