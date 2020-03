Abschließende Forschungen

Der Kirchenmusikdirektor und Hochschullehrer Martin Bartsch war nun in Begleitung seiner Frau Christiane gekommen, um seine abschließenden Forschungen zur Baugeschichte der Orgel der Immanuelkirche vorzustellen. Kirchenrat Bartsch, der heute noch an Lehranstalten wirkt und im Musikschaffen tätig ist, war bis zur Pensionierung Landes-Kirchenmusikdirektor der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Gemeinschaftsarbeit

Der Vortrag geriet zu einer munteren Gemeinschaftsarbeit, als der Referent zur Darstellung der Choralmusik von Gemeinde und Orgel des 19. Jahrhunderts die Mitwirkung der Anwesenden benötigte. Die waren mit spürbarer Freude bei der Sache. Bartsch hatte sich das Orgelchoralbuch von 1856 auf den Flügel gelegt, um den geradezu „atemberaubend langsamen“ Gemeindegesang anhand der Choräle, die am Kirchweihfest am 3. August 1857 in Preußisch Ströhen gesungen worden sind, darzustellen.

Choralbuch „ein Schatz“

Das vorliegende Choralbuch von A. G. Ritter – es ist der Gemeinde von der Tochter Inge des ehemaligen Kantors Walther Schmidt, die kürzlich verstorben ist, übergeben worden – bezeichnete Bartsch als einen besonderen Schatz. Einerseits sei darin in den Notationen festgehalten, dass der Organist innerhalb der Liedverse kleine Zwischenspiele einlegen musste, um den Singenden bei der Langsamkeit des Gesanges „Zeit zum Luftschnappen“ zu geben; andererseits aber sei die enthaltene handschriftliche Widmung vom 30. Dezember 1856 des damaligen Superintendenten Gustav Münter für die Dokumentation des Orgelbaues in Preußisch Ströhen sehr interessant.

Diese frühe Notiz und die protokollierte Mitwirkung der Orgel bei der Einweihung der neuen Kirche 1857 seien praktisch die einzigen Belege dafür, dass die Immanuelkirche von Anfang an mit einer Orgel ausgestattet gewesen ist. In den Akten aber fänden sich dafür keine Belege, wie etwa Rechnungen.

Orgel wurde zurückgestellt

Dagegen sei aktenkundig, dass seitens der Regierung Minden erwartet wurde, dass die Anschaffung der gewünschten Orgel, einer Kirchenuhr und einer zweiten Glocke zurückgestellt würden, bis man diese in späteren Jahren bezahlen könne.

Keine Aufzeichnungen

In Preußisch Ströhen habe man sich an diese Anweisung nicht gehalten, die Orgel doch bauen lassen, die Rechnungen beglichen, aber nichts aufgeschrieben. Deshalb sei die Herkunft der Ströher Orgel in Vergessenheit geraten. Seit den 1920er Jahren wurde fälschlicherweise die Orgelwerkstatt Klaßmeier genannt, die Reparaturen erledigte.

Erbauer war Meyer

Bereits 2009 wies Bartsch in einer ersten Studie nach, dass der Erbauer der Herforder Orgelbaumeister Friedrich Meyer gewesen ist. Die Orgel, die sich seit 1982 als Schuke-Orgel landesweit einen Namen gemacht habe, sei von Meyer von Grund auf als sehr dauerhafte Schleifladen-Orgel in Eiche angelegt worden und wesentliche alte Teile sowie das Gehäuse seien original erhalten. Gebaut 1856-57, sei das Instrument möglicherweise das erste gewesen, dass Friedrich Meyer mit seinem Bruder in eigener Werkstatt gebaut habe.

Info-Mappe für alle

Allen Besuchern hatte Martin Bartsch eine reichhaltige Info-Mappe mitgebracht, die während des Referates benutzt und zum Nachschlagen nach dem Vortrag mit nach Hause genommen werden konnte.