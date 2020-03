„Wir müssen uns jetzt fragen, welche Veranstaltung ist notwendig und welche nicht“, sagte Honsel. Es habe schon diverse Absagen von öffentlichen Veranstaltungen in Rahden gegeben, diese Tendenz werde sich fortsetzen , meinte der Bürgermeister.

Als Beispiel für die neue Entscheidungslinie nannte der Rahdener Bürgermeister seine Ortsgespräche. „Die nächsten anstehenden Termine in Tonnenheide und Kleinendorf habe ich abgesagt, obwohl dort mit einer vergleichsweise überschaubaren Zahl von 30 bis 80 Besuchern zu rechnen ist“, sagte Honsel. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass sich das Virus verlangsamt ausbreitet.“

Rathaus bleibt geöffnet

Die Stadtverwaltung werde in den nächsten Tagen auch den Kontakt zu anderen Veranstaltern suchen. Viele wären bereits von sich aus auf die Stadt zugekommen. So seien beispielsweise die Konzerte der Heimatkapelle oder die Automesse abgesagt worden.

Zum Thema Sportveranstaltungen sowie Schulen und Kindergärten verwies Honsel auf die dazu bereits erfolgten Absagen und die sich abzeichnenden Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene. Seiner Auffassung nach können aber nicht das gesamte öffentliche Leben auf null geschaltet werden, so Honsel. Das Rahdener Rathaus jedenfalls bleibe geöffnet. „Wir müssen weiter unsere Arbeit machen und bieten unsere Leistung an“, sagte Honsel. „Jeder Bürger muss selbst entscheiden, ob er persönlich ins Rathaus kommen will.“ Seine Mitarbeiter würden allerdings nicht mehr mit Handschlag begrüßen und es sei auch ein Notfallplan aufgestellt, für den Fall, dass sich ein Verwaltungsmitarbeiter mit dem Coronavirus infiziere. „Es ist dafür gesorgt, dass die wichtige Infrastruktur wie etwa das Wasserwerk weiter läuft“, sagte Honsel. Es gelte, mit Besonnenheit zu handeln.

Keine neuen Termine

Auch in Rahden wurden gestern viele Veranstaltungen abgesagt. „In Irland sind alle St.-Patrick’s-Day-Paraden abgesagt, nun fällt auch die Rahdener Veranstaltung “Irish Heartbeat” am Samstag, 21. März, den Vorsichtsmaßnahmen wegen des Corona-Virus zum Opfer. Wir bedauern die Absage sehr, sehen es aber nicht als sinnvoll an, das Konzert unter diesen Voraussetzungen zu veranstalten”, erklärt die veranstaltende Band The New Foggy Few. “Leider können wir zurzeit keinen neuen Termin angeben.”

Wer bereits eine Eintrittskarte gekauft hat, bekommt das Geld zurück. Die Tickets sind bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückzugeben, wo die Karte erworben wurde. “Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, die uns nicht leicht gefallen ist. Zum Glück hatte unser Special Guest Pete Morton aus England noch kein Ticket für die Anreise gebucht”, sagt Foggy-Frontmann Arndt Hoppe.

Auch der Mahl- und Backtag an der Weher Bockwindmühle mit Ostermarkt am 22. März entfällt. „Er ist in dieer Jahreszeit de facto eine indoor-Veranstaltung mit erwartbar hohem Menschenandrang in Müllerhaus und Scheune. Wir bitten um Verständnis für diesen Schritt und hoffen, die weiteren Veranstaltungen (ab 1. Mai) in dieser Saison wie geplant durchführen zu können“, sagt Heimatvereinsvorsitzender Friedrich Schepsmeier.

Karten-Kaufpreis wird erstattet

Das für den 21. und 22. März geplante Jahreskonzert der Heimatkapelle Rahden entfällt. Ein Ersatztermin kann nicht genannt werden. Die schon erworbenen Eintrittskarten können bei allen Vorverkaufsstellen (Creativ Café Drunagel und Blumenhaus Am Alten Markt Lohmeier in Rahden sowie Landhandel Wiegmann in Wehe) und bei allen Mitgliedern der Kapelle gegen Erstattung des Kaufpreises bis zum 22. März zurückgegeben werden. Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.

Die Zusammenkünfte der Frauenhilfen am 18. März (Wehe) und am 25. März (Tonnenheide) werden abgesagt. Gestrichen wird auch der Vortrag „Multiresistente Keime“ , den der Präventionsrat Rahden für den 31. März in der Stadtsparkasse geplant hatte. Auch die Versammlung der Jagdgenossenschaft Tonnenheide (17. März) findet nicht statt.

Kein Vorstellungsgottesdienst

Die Kirchengemeinde Preußisch Ströhen verschiebt den für diesen Sonntag geplanten Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden. Es findet am Sonntag kein Gottesdienst in der Immanuelkirche statt.

Das Mitarbeiterdankessen im Gemeindehaus am 22. März wird verschoben. Nach jetzigem Stand soll die Einführung der Presbyter aber im Gottesdienst um 10 Uhr erfolgen. Die Seniorenabendmahlsfeier mit Kaffeetrinken im Gemeindehaus am 3. April, entfällt. Auch die Seniorengottesdienste im Heim Gärtner entfallen bis auf weiteres, ebenso der Osternachtgottesdienst (6 Uhr) mit Frühstück am Ostersonntag (12. April). Nach jetzigem Stand soll ein Ostergottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr in der Kirche erfolgen.