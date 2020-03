Von Freya Schlottmann

Rahden (WB). Eigentlich beginnt jetzt wieder die Zeit, wenn Menschen sich treffen, das Frühlingswetter nutzen und gesellig in Cafés verweilen. Eigentlich. In Wirklichkeit trifft man dieser Tage nur wenige Leute auf der Straße oder gar in Cafés. Denn die Angst vor Corona ist mittlerweile bei den Menschen angekommen. In Rahden hat das nun erste spürbare Konsequenzen. Denn neben Schulen und Kitas müssen jetzt auch die ersten Gastronomien ihren Betrieb umstellen.

Eine davon ist das Creativ Café an der Gerichtsstraße von Heinz-Hermann Drunagel und seiner Frau Elke. Verschiedene Torten, Kuchen, Gebäck oder Eis locken viele Gäste normalerweise kontinuierlich in die Räume oder auf die großzügige Terrasse des Cafés. Seit Freitag sei das nun aber anders, berichtet Heinz-Hermann Drunagel. „Es kommen deutlich weniger Gäste und auch die Absagen von Tischreservierungen nehmen zu“, sagt der 55-Jährige. Besonders am Sonntagmorgen, wenn die Gäste sonst zahlreich zum Frühstücksbrunch kämen, sei es sehr trostlos gewesen.

„Wir können so nicht weitermachen“

Der Grund dafür dürfte neben der sowieso schon grassierenden Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nun auch der offizielle Erlass der nordrhein-westfälischen Landesregierung sein, dass alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote eingestellt werden müssen. Seit Montag gilt auch, dass alle sogenannten Amüsierbetriebe wie beispielsweise Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos, Museen schließen müssen. Zwar zählen Cafés und Restaurants noch nicht dazu. Viele Menschen meiden den möglichen Kontakt mit mehreren Menschen dort dennoch seit einigen Tagen. „Wir können so nicht weitermachen“, sagt Heinz-Hermann Drunagel. Reihenweise würden bei ihm geplante Veranstaltungen wie Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern, die zum Teil eigentlich auch erst im April veranstaltet werden sollten, abgesagt.

Neben dem Café-Betrieb versorgt das Team zudem noch die Grundschule Haldem und zwei Kindergärten in Espelkamp mit Mittagessen. Weil diese nun aber geschlossen bleiben müssen, bricht dieses Geschäft gerade ebenfalls weg. Das Ehepaar Drunagel hat aufgrund dieser schwierigen Lage nun entschieden, den Betrieb des Creativ Cafés von Dienstag an umzustrukturieren. „Wir werden jetzt eine schmalere Spur fahren und die Öffnungszeiten anpassen müssen“, sagt der 55-Jährige.

In einem ersten Schritt bedeutet das, dass das Café statt wie gewohnt montags bis 21 Uhr, in der Woche nur noch bis 18 Uhr geöffnet sein wird. Zudem müsse überlegt werden, auch das Frühstücksbuffet innerhalb der Woche eventuell ausfallen zu lassen. „Das müssen wir aber erst noch abwarten, wie sich alles weiterentwickelt“, sagt Drunagel, der das Café seit 2003 betreibt.

Mitarbeiter bleiben vorerst zu Hause

Für seine 15 Mitarbeiter haben die Inhaber dennoch bereits Kurzarbeit angemeldet. Das bedeutet, dass diese nun vorerst zu Hause bleiben und Elke und Heinz-Hermann Drunagel den Betrieb alleine stemmen werden. „Gegebenenfalls können Mitarbeiter aushilfsweise noch mal einspringen“, sagt der Rahdener.

Seine Gäste würden sich in Anbetracht der Lage verständnisvoll äußern. „Es gibt aber natürlich auch welche, die nicht absagen und einfach wegbleiben“, erzählt Drunagel, dessen Tochter ebenfalls mit in dem Familienbetrieb arbeitet. Sollte es tatsächlich zu gesetzlichen Schließungen auch für Gastronomien kommen, hofft der Rahdener, dass Hilfe für die Unternehmer bereitstünde. „Ich fände es gut, wenn allen davon betroffenen Unternehmen schnell geholfen wird.“ Denn gerade die Mieten und auch die Tilgungen für Investitionen, die Betriebe regelmäßig hätten, seien hohe finanzielle Belastungen, die ohne Einnahmen irgendwann schwer zu stemmen sein werden.

Dass es in noch zu gesetzlichen Schließungen von Cafés und Restaurants, wie es jetzt in Italien schon der Fall ist, kommen wird, davon geht Drunagel aus. Seine Gäste sollen die Angebote des Creativ Cafés dennoch so lange es eben geht nutzen können. Und diejenigen, die jetzt noch vorbeikommen, wünschen dem Betreiber dafür „alles Gute weiterhin“.