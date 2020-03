Statt vor Publikum hat DJ Fabian Sander am Samstag zum ersten Mal nur vor einer Kamera aufgelegt. Weil der Life Musikpark in Wagenfeld-Ströhen wegen der Corona-Gefahr nicht mehr öffnen darf, haben die Inhaber kurzerhand einen Live-Stream auf die Beine gestellt.

Rahden/Ströhen (WB). Wenn in Zeiten von Corona viele Menschen auf einen Disco-Besuch verzichten müssen, kommt die Disco eben zu den Menschen nach Hause. Wie das geht, hat das Team des Life Musikpark Ströhen am Samstag unter Beweis gestellt.

Weil der Betrieb am vergangenen Freitag eingestellt werden musste, haben die Mitarbeiter der Disco kurzerhand einfach einen Live-Stream auf die Beine gestellt und damit, wie das Life-Team sagt, Norddeutschlands erste „Party“ im Internet aus einer geschlossenen Disco heraus organisiert. Mit dieser Idee hätten sie in nicht einmal 12 Stunden mehr als 34.000 Personen erreicht.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus habe man im Life Musikpark in Wagenfeld-Ströhen keine andere Möglichkeit gesehen. „Für uns war von Anfang an klar, dass die Gesundheit aller an erster Stelle steht. Den Betrieb wie gewohnt weiter zu führen ist für uns aktuell undenkbar“, sagt Martin Kastens, Inhaber vom Life Musikpark und fügt hinzu: „Trotz einer großzügig dimensionierten Lüftungsanlage und extrem verschärften Hygienebedingungen in allen Bereichen ist das Risiko für unsere Gäste aus meiner Sicht momentan unkalkulierbar.“

Erste Veranstaltungsabsage in mehr als 30 Jahren Disco-Geschichte

Für das Team vom Life Musikpark war es die erste Veranstaltungsabsage in mehr als 30 Jahren Disco-Geschichte, dementsprechend weh tue jedem einzelnen dieser Schritt. Das Life hat aktuell mehr als 50 Angestellte, die natürlich auch auf das Geld angewiesen sind. „Unseren DJs wurden innerhalb einer Woche sämtliche Jobs gestrichen. Künstleragenturen und Künstler wissen nicht mehr, wie sie überleben sollen. Für die Branche ist das ganz schlimm“, berichtet Christian Kaster, Eventmanager im Life.

„Unsere Gäste waren sehr über die Veranstaltungsabsagen enttäuscht, viele haben auch über die sozialen Medien den direkten Kontakt zu uns gesucht. Wir sind überwältigt, wie sehr unsere Gäste zu uns halten und hinter uns und unserem Betrieb stehen. Von 100 Prozent auf null innerhalb von drei Tagen, ich hätte nie gedacht, dass es so schnell gehen kann, von einer der besten Saisons überhaupt zum kompletten Game Over“, sagt Eventmanager Christian Kaster.

DJ legt ohne Publikum auf

Zusammen mit Fabian Sander, DJ im Life Musikpark und auch überregional als DJ unterwegs, sei schnell klar gewesen, dass man irgendwie trotz Schließung einfach „da“ sein wolle. Daraufhin entstand dann die Idee des Live-Streams. Und der funktioniert so: Der DJ steht in der leeren Disco hinter dem DJ-Pult und legt auf, die Gäste können am PC oder Smartphone dabei sein und per Kommentarfunktion direkt interagieren, zum Beispiel um sich Musik zu wünschen, die der DJ dann live in der leeren Disco mixt.

„Ich hatte von ganz vielen Leuten gehört, dass sie sich irgendwo treffen, weil einfach alles geschlossen hat. Über ein bisschen Musik dazu freut sich jeder“, sagt Fabian Sander. Christian Kaster ergänzt: „Wenn sie nicht ins Life kommen können, dann schenken wir ihnen eben ein bisschen Life, egal, wo sie gerade sind oder wenn sie unter Quarantäne im Bett liegen“. Für die Umsetzung des neuen Projekts trafen sich alle Beteiligten spontan und arbeiteten in Windeseile an der technischen Umsetzung. Denn am Samstag um 21 Uhr sollte es soweit sein und der Live-Stream starten.

5000 Aufrufe des Streams und mehr als 400 Kommentare

Für den Live-Stream bedarf es lediglich eine Kamera und ein Laptop. Die Zuschauer können sich via Chatfunktion Lieder wünschen. Für den Live-Stream bedarf es lediglich eine Kamera und ein Laptop. Die Zuschauer können sich via Chatfunktion Lieder wünschen.

Laut dem Life-Team seien die Zuschauerzahlen sehr schnell in dreistellige Bereiche geklettert. „Über 5000 Aufrufe des Streams und über 400 Kommentare – das ist ein mega Ergebnis für 1,5 Stunden Stream. Damit hätte ich nie gerechnet“, sagt Fabian Sander, der im ersten Live-Stream als DJ hinter dem DJ-Pult stand. „Es war ein richtig komisches Gefühl, vor einer leeren Tanzfläche die angesagtesten Tracks zu spielen aber gleichzeitig nur Kommentare und Likes dazu sehen zu können. Irgendwie hat sich das in der Situation aber trotzdem richtig gut angefühlt“, resümiert er. „Wir sind mit nahezu keinen Erwartungen an die ganze Sache heran gegangen. Wir wollten unseren Gästen etwas schenken und waren uns sicher, dass es nicht schief gehen kann. Dieses Ergebnis ist aber absolut sensationell“, sagt Christian Kaster und freut sich über eine Reichweite von mehr als 34.000 Personen am Folgetag.

Auf die Frage, wie es weiter gehen wird, zucken alle drei Life-Teamer noch mit den Schultern. „Wir sind jederzeit bereit – sofern es die Situation zu lässt“, sagt Martin Kastens. „Die Partys sind theoretisch bis zur Sommerpause durchgeplant“, fügt Christian Kaster hinzu. „Natürlich kann ein Live-Stream keine Disco in irgendeiner Hinsicht ersetzen. Auch sollte jedem klar sein, dass wir absolut gar nichts daran verdienen“. Abschließend sind sich alle drei jedoch einig: Wenn alle gesund bleiben, solle das nicht der letzte Stream gewesen sein.