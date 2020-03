Von Adrian Rehling

Rahden/Berlin (WB). Das Coronavirus versetzt die ganze Welt in einen Zustand ziemlicher Hilflosigkeit. Die Zahl der Infizierten steigt exponenziell, ein Ende scheint (vorerst) nicht in Sicht. Auch in Deutschland gibt es immer mehr positive Befunde. Besonders in NRW, Bayern, Baden-Württemberg und Berlin. Der in Rahden aufgewachsene Adrian Rehling lebt seit sieben Jahren in der Hauptstadt – und hat einen wahren Horror-Test hinter sich. Eine Reportage.

„Selbst der Griff zum Handy fällt mir schwer. Zum einen, weil die Glieder schmerzen, der Kopf mächtig am Brummen ist. Zum anderen, weil ich schon die Befürchtung habe, dass es noch viel schlimmer kommen kann. Und es wird viel schlimmer kommen. Am vergangenen Donnerstag wache ich mit den Symptomen einer klassischen Grippe auf: Schlappheit, Kopfschmerzen, die Nase läuft, der Hals kratzt. Wobei von Aufwachen eigentlich gar keine Rede sein kann, geschlafen habe ich kaum.

„Wir nehmen niemanden an"

Wie vom Gesundheitsministerium empfohlen, gehe ich nicht direkt zum Arzt, sondern rufe dort an. Um mögliche Virus-Verbreitungen bereits im Keim zu ersticken. Bei beiden Allgemeinmedizinern dieselbe Auskunft: „Wir nehmen niemanden an." Immerhin beim zweiten Telefonat die Information über eine so genannte Corona-Annahmestelle. Die dortige Mitarbeiterin versucht mir gleich mehrfach die Beschwerden kleinzureden: „Sind sie sicher, dass es nicht nur eine Grippe ist?" Tolle Frage. Woher genau soll ich das wissen? Darum rufe ich doch an. Die Dame in der Hotline schiebt hinterher: "Da wird jetzt auch an vielen Stellen übertrieben."

Übertreiben beim Coronavirus: Ist das überhaupt möglich? Muss ich mich nun dafür entschuldigen, ausnahmsweise mal eher vorsichtig zu sein? Zumal ich beruflich in den Tagen zuvor auf Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Menschen unterwegs gewesen bin, hinzu kamen zwei Geburtstage, bei denen gute Freunde mit Vorerkrankungen in meiner unmittelbaren Nähe waren. Aus meiner Sicht gibt es nur eine Möglichkeit: Ich muss mich testen lassen.

40 Menschen sitzen dircht gedrängt auf 30 Quadratmetern

Um kurz vor 11 Uhr treffe ich an der besagten Corona-Annahmestelle ein. Die Warteschlange ist lang, vor mir werden Leute abgewiesen, deren Symptome nicht stark genug und die nicht in unmittelbarem Kontakt mit Infizierten gewesen sind. Dann der nächste Schock. Einen Teil des ärztlichen Bogens – Handynummer und Adresse – muss ich plötzlich selbst ausfüllen. Und zwar mit einem der genau drei Kugelschreiber, die parat liegen. Nach dem Ausfüllen frage ich die Ordnerin: „Den Kugelschreiber kann ich jetzt ja dann in den Mülleimer werfen, oder?" Ihre Antwort: „Nee, den brauchen wir noch!" Ich frage völlig verdutzt: „Wie?" Noch einmal die Ordnerin: „Was sollen wir denn machen?" Überhaupt keine Spur von Desinfektion des Stiftes. Wegschmeißen kommt schon gar nicht infrage. Zur Erinnerung: Hier stehen in Scharen Verdachtsfälle.

Nur wenige Meter weiter kann ich es erneut nicht fassen. Das auf dem Vorplatz einer Berliner Klinik provisorisch errichtete Zelt ist knapp 30 Quadratmeter groß – und drinnen sitzen bereits 40 Menschen auf engstem Raum. Vom empfohlenen Mindestabstand von mindestens einem Meter keine Spur, die Klappstühle stehen Bein an Bein, außerdem gibt es Bierzeltgarnituren als Sitzmöglichkeit. Die andere Option: draußen in einem kleinen, abgezäunten Bereich (stundenlang) warten, bei sieben Grad, starkem Wind und Nieselregen. Ich entscheide mich für einen Platz auf der Holzbank, möglichst mit zumindest etwas „Social Distancing" zum nächsten Patienten. Die Stimmung ist bedrückend. Vereinzelt sitzen Menschen mit Mundschutz hier. Gucke ich gelegentlich hoch und muss husten, ernte ich misstrauische Blicke. Die drei anwesenden Kinder fühlen sich sichtlich unwohl, sie klammern sich an ihre Eltern.

Nach fünf Stunden kommt Rehling an die Reihe

Nach genau 45 Minuten dann der erste Durchruf: „die 302 und 303, bitte“. Angefangen hat meine Wartezeit also bei Nummer 301. Nach eineinhalb Stunden sind wir bei der 306 angekommen, Gerüchten zufolge soll es genau eine Ärztin geben. Zur Info: Meine Wartenummer ist die 343... Nach knapp drei Stunden Warten wird es etwas lebendiger im Zelt. Drei Siebtklässler unterhalten sich über ihre Skifahrt in Nordtirol, übers Taschengeld, über die wohl kommenden, freien Tage. Das Mädchen sagt: „Ich will jetzt diesen blöden Test machen, nach Hause fahren – und einen Döner essen."

Niemand hat mit einer so langen Wartezeit gerechnet. Exakt fünf Stunden sind um, dann endlich: „Die 343, bitte." Plötzlich geht es verhältnismäßig schnell. Noch einmal die Nachfrage, wo ich zuletzt überall gewesen sei und welche Symptome ich hätte. Dann der Abstrich für die Probe. Rachen links, Rachen rechts, Nase links, Nase rechts. Die Prozedur dauert keine 30 Sekunden. Danach heißt es erneut: Warten. Zwei bis vier Tage kann es bis zur Benachrichtigung dauern, für die Zeit soll sich jeder vorsorglich in Quarantäne begeben. Eine Nachricht gibt es nur bei einem positiven Befund. Damit steht fest, dass ich meine Oma zu ihrem 80. Geburtstag nicht in den Arm nehmen kann.

Besonders die Rücksicht auf ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen ist dieser Tage besonders wichtig. Da bis Montagabend kein Anruf kommt, ist mein Testergebnis also negativ. Dennoch werde ich auch in den kommenden Tagen auf die dringende Empfehlung der Experten hören, nur im wirklich wichtigen Fall das Haus zu verlassen.