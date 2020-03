„Besonders hart treffen wird es die Tierparks und Zoologischen Gärten, da die angeordnete Schließung zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt geschieht“, heißt es von Seiten des heimischen Tierparks. Zoos und Tierparks generieren den größten Teil ihres Umsatzes in den Frühlings- und Sommermonaten, in der Zeit, in der die Menschen an die frische Luft und in die Sonne strömen, nachdem sie vier bis fünf Monaten graues Winterwetter in Deutschland hinter sich gebracht haben.

Das Frühjahr ist die stärkste Umsatzzeit

„Allein die Monate März bis Mai machen bei uns circa 50 Prozent des Jahresumsatzes aus, da in diesen Monaten die großen Feiertagswochenenden wie Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt und Pfingsten stattfinden, in denen die zoologischen Gärten traditionell sehr stark besucht werden“, sagt Dr. Nils Ismer, Leiter und Inhaber des privat geführten Tierparks in Ströhen.

Durch den abzusehenden Wegfall dieser Einnahmen stünden viele Tierparks und Zoos vor dem finanziellen Aus. Hinzu käme, dass die Zoos mit der Betreuung der Tiere die Betriebskosten auch bei einer Schließung nur unwesentlich drosseln könnten, da die Pflege und Versorgung der Tiere oberstes Gebot habe und die Mitarbeiter nicht freigestellt werden könnten, erklärt Ismer.

Das heißt: Trotz Schließung und wegbrechender Einnahmen, bleiben die Kosten annähernd gleich. Da mit der Schließung auch die Restaurations- und Merchandisingeinnahmen ausblieben, verschlechtere sich die Situation zudem umso mehr.

Alle hoffen auf die Unterstüzung der Bundesregierung

Dr. Ismer warnt deshalb bereits jetzt vor großen Problemen bei den Einrichtungen, die für viele Menschen einen wichtigen Teil ihrer Freizeitgestaltung und der Erholung darstellen. Und dabei gehe es nicht nur um die Gäste, sondern vor allem um die Tiere, deren Versorgung weiterhin gewährleistet sein müsse. „Wir hoffen natürlich auf die Unterstützung der Bundesregierung und des Landes so wie es in den vergangenen Tagen angekündigt wurde. Allerdings wissen wir auch, das bürokratische Vorgänge eine gewisse Zeit brauchen und bezweifeln, dass diese Hilfe auch nur annähernd den entstehenden Schaden abfangen kann“, meint der Tierparkleiter aus Ströhen.

Der Tierpark hat sich derweil darauf konzentriert, neue Wege zu finden, um Einnahmen für den Erhalt des Betriebes zu generieren. Neben der Bitte um Zuwendungen bietet er auch besondere Leistungen an, die jetzt bereits gebucht werden können und in dem Moment, wenn die Einrichtung wieder geöffnet hat, abgerufen werden können. Hierbei bietet der Tierpark beispielsweise einige einmalige Erlebnisse an, die wohl nur in Ströhen in dieser Art erlebt werden können.

Der Kauf von Jahreskarten wäre hilfreich

Dazu gehören unter anderem ein Picknick mit Elefanten oder auch ein Meeting mit den Lemuren oder den Tapiren. „Ich denke, die fairste Variante ist der Kauf einer Jahreskarte. Hiermit hat man nicht nur die Möglichkeit, den Tierpark während eines ganzen Jahres zu besuchen, sondern auch viele Events, die über das Jahr stattfinden, wie zum Beispiel den Weihnachtszirkus, zu genießen“, sagt Ismer weiter.

Jede Jahreskarte, die jetzt Online gekauft wird, ist ab der Wiedereröffnung des Parks für ein ganzes Jahr gültig. Mit diesen Maßnahmen versucht der Tierpark Ströhen, diese für alle sehr schwierige Situation zu überstehen und wünscht sich dabei die Unterstützung der öffentlichen Hand. Gerade jetzt könnten Freunde und Unterstützer den Zoologischen Einrichtungen den Rücken stärken, sagt Dr. Nils Ismer.