Rahden (WB). Auch die Stadt Rahden wird nicht vom Coronavirus verschont. Und wie in vielen anderen Städten rücken auch in der Auestadt die Menschen symbolisch enger zusammen. So hat sich auf Initiative der Bock-Unternehmensgruppe, der Stadt Rahden und des Präventionsrates ein Netzwerk zur Nachbarschaftshilfe gebildet, um all den Menschen zu helfen, die sich zurzeit nicht selbst helfen können. Aber auch Unternehmern soll geholfen werden.

Die Wirtschaftsförderin berät

Um ihre Belange kümmert sich seit dem 16. März Victoria Hoffmann, Wirtschaftsförderin der Stadt Rahden. Unternehmer, Selbstständige und Handwerker können in Kontakt mit Victoria Hoffmann treten und sich über ihre Möglichkeiten in der Krise beraten lassen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem gibt sie natürlich auch Auskunft zu allen anderen Wirtschaftsthemen. Victoria Hoffmann ist telefonisch unter der Nummer 05771/7312 oder per E-Mail an v.hoffmann@rahden.de zu erreichen.

Darüber hinaus können alle Bürger nun auch die App „Gut versorgt in Rahden“ nutzen. Dabei bekommen die Nutzer aktuellste Informationen zur momentanen Lage. Für weitere Informationen zu allen Themen dient insbesondere die neu arrangierte Homepage der Stadt Rahden.

Gemeinsam soll die Krise bewältigt werden

Bürgermeister Dr. Bert Honsel weist noch einmal daraufhin, dass die Krise nur gemeinsam bewältigt werden könne. Dazu sei es, so der Bürgermeister weiter, unbedingt erforderlich, die Hygieneregeln strengstens zu beachten, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und, wenn möglich, zuhause zu bleiben.

„Oberstes Ziel ist die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Wenn wir die dazu erlassenen Maßnahmen in Rahden und in ganz Deutschland diszipliniert befolgen, kann es hoffentlich gelingen, die getroffenen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung ab dem 20. April diesen Jahres wieder zu lockern oder gegebenenfalls ganz aufzuheben“, sagt der Bürgermeister noch einmal. Und weiter: „Unsere Solidarität muss selbstverständlich den Risikogruppen des Coronavirus gelten. Aber der Staat muss jetzt auch der geschwächten Wirtschaft und den Unternehmern durch massive finanzielle Hilfen zur Seite stehen, um einen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft zu vermeiden“, so Honsel.

