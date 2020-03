Rahden (WB). Die Stadtsparkasse Rahden steht bereit, Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern Hilfe anzubieten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Das soll helfen, eine wirtschaftliche Talfahrt in der Region zu verhindern.

Über die Stadtsparkasse Rahden sind ab sofort Anträge aus der ersten Phase des Hilfspakets der Bundesregierung möglich, für das die NRW.Bank, Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH und KfW ihre bestehenden Programme erweitert. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Unternehmenskunden zur Seite“, sagt Nico Clasing, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Rahden, dazu.

Die oben genannten Institute haben ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um Unternehmen den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern. Weitere Informationen werden auf der Internetseiten der Stadtsparkasse für Firmenkunden fortlaufend aktualisiert. Die persönlichen Berater stehen ebenfalls auf den bekannten Kommunikationswegen zur Verfügung.

Allen Betroffenen soll schnell und wirksam geholfen werden

Für alle Unternehmensgrößen plant die KfW in der zweiten Phase ein neues KfW-Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz ein. Dieses soll von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die durch die Corona-Krise in größere Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Überdies soll die KfW für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen anbieten.

Auch für Selbstständige und Freiberufler hat die Bundesregierung inzwischen ein Hilfsprogramm angekündigt. „Hier geht es um Kundengruppen, bei denen vor allem Zuschüsse wirksam sind und mit Krediten nur im Ausnahmefall geholfen werden kann“, erklärt Vorstandsmitglied Nico Clasing. „Sobald wir dazu genaue Termine und Details kennen, werden wir darüber informieren.“ Der Stadtsparkasse Rahden sei es wichtig, dass die Hilfen möglichst schnell und wirksam bei den wirklich Betroffenen ankommen.