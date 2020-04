„Würden wir sie zählen, so kämen auf jeden Menschen dieser Erde etwa 1,4 Milliarden Insekten aus geschätzten 5,5 Millionen unterschiedlichen Arten“, schreibt der grüne Ratsherr Winrich Dodenhöft. „Es gibt eine schier unvorstellbare Menge und Vielfalt an sechsbeinigen Tieren, mit denen wir unsere Welt teilen. Manche Exemplare sind für Menschen wunderschön, andere fast gruselig. Insekten fliegen, krabbeln, buddeln und beißen. Sie sind Künstler des Versteckens und sie sind in fast jedem Ökosystem dieser Welt zu Hause.“ Trotzdem seien sie massiv bedroht, sagt Dodenhöft. „Es mag an dieser unerschöpflich scheinenden Masse liegen, dass das Ausmaß der Gefahr viel zu lange kaum Beachtung fand. Oder daran, dass eine langfristige Forschung darüber, wie sich ihre Bestände entwickeln, kaum vorhanden ist. Gerade auf der südlichen Welthalbkugel sind Langzeitstudien Mangelware. Dabei ist ein sehr großer Teil der Pflanzenwelt auf die fleißige Bestäubung der Insekten angewiesen.“

Äußerst nützliche Tiere

Bienen besuchten etwa zehn Millionen Pflanzen, um Nektar für ein halbes Kilo Honig zu sammeln. Außerdem räumten Insekten unsere Welt auf: „Sie zersetzen Dung und abgestorbene Pflanzen oder Tiere. Auf diese Weise verbessern sie die Qualität unserer Böden. Die industrielle Landwirtschaft mit immer größeren Feldern, Pestiziden und monotonen Landschaftsstrukturen stellt eine der größten Bedrohungen für Insekten dar.“ Deshalb führt nach Ansicht von Dodenhöft kein Weg daran vorbei: „Beim Schutz der Insekten muss die Landwirtschaft Teil der Lösung werden, auch um der Landwirtschaft selbst willen. Denn sie braucht die Insekten.“

60 Milliarden Euro jährlich

Schon beim Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro habe sich Deutschland dem Schutz der Biodiversität verpflichtet. „Aber es ist nichts passiert. Dabei hätten die Bäuerinnen und Bauern eine Politik verdient, die richtigen Anreize für die Zukunft setzt“, sagt Dodenhöft. „Insektenschutz zahlen wir nicht an der Ladenkasse, Insektenschutz wird nicht entlohnt. Genau das muss aber passieren, am besten indem die EU die fast 60 Milliarden Euro jährlich, mit denen sie die europäische Landwirtschaft unterstützt, zielgerichtet für eine Insekten-, klima- und umweltfreundliche Landwirtschaft einsetzt.“