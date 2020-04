Von Anja Schubert

„Um die Langeweile bei den Mädchen und Jungen ein wenig zu mindern, haben wir unsere Einsatzfahrzeuge per Computerprogramm in Ausmalbilder umgesetzt. Die Eltern konnten die Bilder einfach über die beiden Social-Media-Kanäle herunterladen und ausdrucken“, erläutert Kai Dam­meyer. Er hatte mit seinem Bruder Nils und Matthias Hage die Idee zu der Malaktion. Diese wurde bisher super angenommen und im ganzen Stadtgebiet verbreitet.

Auch jüngere Kinder können mitmachen

Um möglichst viele Kinder zu erreichen und an der Aktion zu erfreuen, gehen die Engagierten des Preußisch Ströher Löschzuges nun noch einen Schritt weiter: „Wir bieten auch an, die Bilder per E-Mail zu versenden“, erläutert Kai Dammeyer. Zusammen mit Nils Dammeyer und Mathias Hage, die aus dem Home Office die Bilder bearbeiten, wurden noch weitere Vorlagen erstellt, die auch für jüngere Kinder einfacher auszumalen sind.

„In Zeiten der Kindergarten- und Schulschließungen sowie gesperrter Spielplätze angesichts der Corona-Pandemie wollten auch wir etwas tun, um die Langeweile des Nachwuchses zu lindern“, hebt Kai Dammeyer hervor. Denn wie sehr den Kindern der Kontakt und das Austoben mit Freunden fehlen, können die Feuerwehrleute nicht nur aus der eigenen Kindheit noch gut nachempfinden. Auch für die Feuerwehrkameraden heißt es derzeit: „Treffen im Gerätehaus sind angesichts des Kontaktverbotes tabu“. Auch der reguläre Monatsübungsdienst am Sonntag fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

Ein Nachmittag bei der Feuerwehr

Zusätzlich zu der Malaktion möchte der Löschzug Preußisch Ströhen diejenigen Kinder, die ein ausgemaltes Bild zurückschicken, zu einem Nachmittag bei der Feuerwehr einladen. „Dann gibt es noch wesentlich mehr zu erkunden, zu entdecken und auszuprobieren“, machen Nils und Kai Dammeyer aufmerksam. Diese Stippvisite soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, sobald die Lage sich entspannt hat.

„Kinder lieben Feuerwehrautos“, ergänzen sie. „Vielleicht können wir durch diese Aktion ja auch langfristig neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr gewinnen.“

Alle Anfragen zu den Ausmalvorlagen und Bildereinsendungen werden unter der E-Mail-Adresse malen112prstr@gmx.de entgegen genommen. Weitere Informationen gibt es zudem auf Facebook unter „Info FFW Pr. Ströhen” und Instagram unter „feuerwehr_pr_str“.