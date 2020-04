Von Freya Schlottmann

Rahden/Ströhen (WB). Erst hieß es am Mittwoch auf der Internetseite der Bundesregierung zu den neuen Corona-Maßnahmen, dass Zoos und Tiergärten unter strengen Hygienemaßnahmen vom 20. April an wieder geöffnet werden dürfen. „Am Morgen danach war davon auf der Internetseite der Bundesregierung plötzlich nichts mehr zu lesen“, sagt Dr. Nils Ismer vom Tierpark Ströhen. Wie es nun weitergeht bleibt offen. Und das sorgt für mächtig Unmut.

„Ein fertiges Hygienekonzept steht bereit und wir haben eigentlich fest damit gerechnet, dass wir am Montag wieder öffnen dürfen“, sagt Dr. Nils Ismer, Leiter und Inhaber des privat geführten Tierparks in Ströhen auf Nachfrage dieser Zeitung. Ob das nun tatsächlich noch klappen könnte, ist derzeit ungewiss. Denn die Mitteilung, dass zoologische Gärten und Tierparks wieder öffnen dürfen, war am Donnerstagnachmittag wieder von der Internetseite der Bundesregierung verschwunden. Fakt ist auch, dass in der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern keine Rede von einer Öffnungsregelung für Zoos und Tierparks festgehalten ist.

Die Argumentation ist nur schwierig nachvollziehbar

„Die Argumentation, dass Geschäfte bis 8oo Quadratmeter geöffnet haben dürfen, Zoos und Tierparks aber geschlossen bleiben müssen, finde ich sehr schwierig“, sagt Ismer. Seiner Ansicht nach sei es auf den insgesamt 1,5 Hektar Wegfläche des Ströher Tierparks problemlos möglich, genügend Abstand zwischen den Besuchern zu ermöglichen. „Die Rechtmäßigkeit dieser Beschlüsse lassen wir deshalb überprüfen“, ergänzt er.

Der Aufruf, den Nils Ismer vor einiger Zeit gestartet hat, um Spenden für den Tierpark zu sammeln , sei bei vielen Tierparkbesuchern gut angenommen worden. „Das ist dennoch kein Ersatz für das sonstige Jahresgeschehen. Die Spenden sind aber eine Hilfe für uns und wir freuen uns, das zu sehen“, ergänzt er. Eine erste Nothilfe, die der Bund für Zoos und Tierparks zur Verfügung gestellt habe, sei für den Ströher Tierpark in diesen Zeiten zwar zumindest eine erste Unterstützung, aber letztlich doch nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt der Tierparkleiter. „Die laufenden Kosten sind kaum zu decken. Das belastet uns natürlich sehr.“

Derzeit ist noch genug Futter vorhanden

Ein Pluspunkt sei für den Ströher Tierpark, dass für die insgesamt 1000 Tiere noch genügend Futter vorhanden sei. „Viele Supermärkte unterstützen uns mit aussortiertem Obst und Gemüse und auch die Fleischversorgung ist gesichert“, berichtet Nils Ismer. Mögliche Notschlachtungen, wie sie beispielsweise im Zoo in Neumünster bereits überlegt werden, seien in Ströhen dagegen keine Option, versichert der Tierparkleiter. Stattdessen hofft Nils Ismer nun darauf, dass weitere Sonderfonds für Zoos und Tierparks zur Verfügung gestellt werden. „Der Verband der Zoologischen Gärten hat sich dafür bereits mit einem Brief an die Bundeskanzlerin gerichtet“, sagt Ismer. 100 Millionen Euro Soforthilfe werden darin dringend gefordert.

Frustriert sei er auch darüber, dass der Tierpark nur wenig Rückhalt aus der Kommunalpolitik erhalte. Diesen würden derzeit nur Kultur- und Freizeitangebote erhalten. „Das Argument gegen uns lautet, dass wir ein privatwirtschaftlicher Betrieb sind“, zeigt sich Ismer enttäuscht.