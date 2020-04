Diese Frage wurde vielen Zehntklässlern am Freitagmorgen an der Sekundarschule Rahden gestellt. Die Antworten zeigten, dass die Schüler mit sehr gemischten Gefühlen gekommen waren. Während einige sich durch den Schulbesuch sehr gestresst fühlen, waren andere eher verunsichert, teilt Schulleiterin Margarete Kaiser mit. „Meinen 16. Geburtstag habe ich mir wahrlich anders vorgestellt“, erzählt eine Zehntklässlerin dazu. Die Schulleiterin schaut dem Start für die Abschlussklassen dagegen sehr positiv entgegen: „Viele fleißige Hände haben den Schulstart vorbereitet, so dass sich niemand zu große Sorgen machen muss.“

Es sind genügend Masken angeschafft worden

Der Schulträger habe zusammen mit dem Rahdener Präventionsrat genügend Masken für alle angeschafft, berichtet Margarete Kaiser. Die Chemielehrer hätten zudem in den vergangenen Tagen ausreichend Flächen-Desinfektionsmittel hergestellt, mit dem nach jeder Stunde die Tische gereinigt werden können. In jedem Klassenraum sei auch ein so genannter Hygienetisch eingerichtet worden, auf dem sich genügend Desinfektionsmittel und Gummihandschuhe befinden.

Mit Mundschutz ausgestattet ist Margarete Kaiser, Schulleiterin der Sekundarschule, auf dem Schulgelände unterwegs. Mit Mundschutz ausgestattet ist Margarete Kaiser, Schulleiterin der Sekundarschule, auf dem Schulgelände unterwegs.

In den Klassenräumen sitzen die Schüler sitzen in kleinen Gruppen von maximal 15 Schülern, in dem nur Einzeltische – natürlich mit dem nötigen Mindestabstand – angeordnet seien, sagt Kaiser. Aufsichtsführende Lehrer würden zudem an drei verschiedenen Eingängen auf das Tragen einer Maske und den Mindestabstand der Schüler achten. „Dabei müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen“, meint ein Lehrer der Schule.

Auch die Desinfektion der Hände vor Unterrichtsbeginn gehöre an jedem der Eingänge dazu. Seife, Handtücher und Toilettenpapier stünden in ausreichendem Maße zur Verfügung. Außerdem habe der Schulträger die Reinigungsfirma beauftragt, täglich nach den neuen Hygienestandards zu reinigen.

So läuft’s am Gymnasium

Der Unterricht im Rahdener Gymnasium – als freiwilliges Lernangebot zur Abiturprüfungsvorbereitung – ist am Donnerstag ebenfalls sehr gut angenommen worden. Diese Bilanz zog Schulleiter Matthias Haverkamp auf Anfrage dieser Zeitung. Bei Abiturienten eines Sportleistungskurses wurde beispielsweise auf genügend Abstand zwischen den Einzeltischen geachtet. Auch sonst gelten am Gymnasium strenge Sicherheitsregeln zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus.