Rahden (WB). Der Stadtsportverband Rahden (SSV) kann sich in diesem Jahr über fünf Freiwillige im Bereich Sport freuen. Dies sind Lena Ahrens, Luis Klamor, Nils Halve, Fynn Diepold und Julian Gülker.

Verteilt auf die Schulen von Rahden und Umgebung, unterstützen sie seit September des vergangenen Jahres die lokalen Bildungs- und Sporteinrichtungen auf vielseitige Art und Weise.

Aufgabengebiete

ihr Aufgabengebiet reicht vom Einsatz im Schulunterricht und auf Veranstaltungen, über das Anleiten verschiedener Sportgruppen, bis hin zu Bürotätigkeiten. „Du bekommst die Möglichkeit, dich vielseitig auszuprobieren und wertvolle Erfahrungen zu sammeln“, so Lena Ahrens, die die Grundschule Rahden sowohl im offenen Ganztag als auch im regulären Unterricht unterstützt.

„Ich wurde in meinem Entschluss bestätigt, später als Grundschullehrerin zu arbeiten.“ Ihre sportliche Leidenschaft kann Lena während des Dienstes ausleben, indem sie das Kinderturnen und die Tanzabteilung (Freestyle-Dance-Club) des TuSpo Rahden anleitet. Zusätzlich trainiert sie eine Jugendgruppe der DLRG und betreut eine Spiel- und Spaß-AG.

Luis Klamor strebt nach dem FSJ wie Lena ein Lehramtsstudium an. „Ich habe gemerkt, dass der Beruf mir viel Spaß bereitet.“ Diese Erkenntnis hat ihm sein Einsatz in der Grundschule Preußisch Ströhen ermöglicht, bei der er ebenfalls im Unterricht und Ganztag eingesetzt wird. Zudem ist er im Spiel- und Sportverein Preußisch Ströhen aktiv, leitet dort neben dem Eltern-Kinder-Turnen die F-Jugend der Fußballabteilung.

Fynn Diepold absolviert seinen Dienst in der offenen Ganztagsschule Tonnenheide, ebenfalls Mitglied des Grundschulverbunds Tonnenheide-Wehe-Preußisch Ströhen. Kinderturnen bei der TuS Eintracht Tonnenheide und bei dem TuS SW Wehe gehört ebenso zu seinen Tätigkeiten wie Tischtennis-Jugendtraining beim TTC Rahden.

Sportstudium

Beruflich verfolgt Fynn allerdings andere Ziele als Lena und Luis, ein Sportstudium steht auf dem Plan. „Wenn die aktuelle Situation es zulässt, würde ich mein Sportstudium in Köln noch in diesem Jahr beginnen.“

Da ihm eine Aufnahmeprüfung bevorsteht, hat er bereits mit den Vorbereitungen begonnen – das FSJ kam ihm da zur Hilfe. „Es trifft sich gut, dass wir den Rettungsschwimmer gemacht haben. Der ist eine gute Vorbereitung auf das Studium.“ Die FSJ-ler haben bereits den Übungsleiterschein erworben und ihre pädagogischen Fähigkeiten bei zwei einwöchigen Seminaren geschult.

Austausch

Diese verbringen sie mit weiteren FSJ-lern aus dem ganzen Mühlenkreis, den Kontakt und Austausch mit den freiwilligen Gleichgesinnten heben sie besonders hervor. Ebenso trifft das abwechslungsreiche Programm der Seminare auf viel Zustimmung, unter anderem hielt das Zwischenseminar ein Fahrsicherheitstraining parat. Organisiert werden die Seminare von der Sportjugend des Kreissportbundes Minden-Lübbecke.

Als Koordinierungsstelle der Sportjugend NRW stellt diese im Kreis einen ortsnahen Ansprechpartner für die Freiwilligendienste im Sport dar. An den Seminaren hat auch Nils Halve teilgenommen, im Alltag ist er an der Grundschule Varl aktiv. Zu seiner Tätigkeit in Schule und OGS kommen ein Inlineskate-Kurs, Kinderturnen und Fußball-/Tischtennis-Training bei der SpVgg Union Varl hinzu. „Bezüglich meiner Zukunft bin ich noch unschlüssig“, sagt Nils Halve. „Eine Ausbildung als Notfallsanitäter steht aber im Raum.“

Als einziger Freiwilliger ist Julian Gülker an weiterführenden Schulen eingesetzt, der Städtischen Sekundarschule und dem Gymnasium der Stadt Rahden. Im schulischen Rahmen unterstützt er vorwiegend im Schwimm- und Sportunterricht, anderweitig entlastet er die Stadt Rahden bei der Bearbeitung von Sportabzeichen und erteilt Basketballtraining beim TuSpo Rahden. Zudem leitet er dessen Basketball-AG. Was auf das FSJ folgt, steht noch nicht im Detail fest, allerdings steuert er eine Beschäftigung im journalistischen Bereich an.

Anregungen

Tina Koehler, Vorsitzende des Stadtsportverbandes, versorgt die FSJ-ler mit Aufgaben und Anregungen, wie sie trotz der gegenwärtig schwierigen Lage ihren sozialen Dienst leisten können.

Mit Stefanie Hiller (TuSpo 09 Rahden), Conny Ahrens (TuS Eintracht Tonnenheide), Birgit Hadeler (SSV Preußisch Ströhen) und Ilka Schmale (SpVgg Union Varl) steht sie den FSJ-lern während des ganzen Jahres zur Seite.

Einsatzorte

Auf die Einsatzorte verteilt, fungieren sie als Ansprechpartner und Vertrauenspersonen, an die sich die Freiwilligen bei Fragen und Problemen wenden können. Somit läuft das FSJ während der Corona-Epidemie weiter – fünf Monate stehen noch aus. Als zwischenzeitliches Resümee fasst Luis Klamor zusammen: „Der Umgang mit Menschen verschiedenster Art birgt nicht nur schöne Erfahrungen. Letztendlich bringen sie dich aber weiter.“ Tina Koehler hofft, auch im nächsten Jahr das Projekt FSJ, das von der Stadt Rahden, der Stiftung “Standort: hier” der Stadtsparkasse Rahden und allgemeinen Trägern finanziert wird, erfolgreich fortzusetzen. „Für das nächste Jahr hoffen wir wieder auf engagierte Bewerber – noch sind Bewerbungen möglich und erwünscht.“

Interessenten können sie per Telefon (05771/60418) oder E-Mail (ssvrahden@gmx.de) kontaktieren. Für Fragen über ein FSJ im Kreis Minden-Lübbecke steht darüber hinaus Julia Sellenriek, Sportreferentin beim KSB, zur Verfügung. Zu erreichen ist sie ebenfalls per E-Mail (j.sellenriek@ksb-ml.de). Wer sich über freiwilliges Engagement im Sport innerhalb von Nordrhein-Westfahlen informieren will, wird auf der Internetseite der Sportjugend NRW fündig (www.sportjugend.nrw/unser-engagement/fuer-jugendliche-und-junge-erwachsene/freiwilligendienste).