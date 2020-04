Friseurmeisterin Petra Lösche-Ohrnberger und ihr Team vom Salon „Hair by Haarlekin“ starten nach dem Umbau mit zehn Frisierplätzen und großem Raumangebot gemäß der Abstandsverordnung vom 4. Mai an wieder durch. Foto: Peter Götz

Von Freya Schlottmann

Rahden (WB). „Endlich wieder Haare schneiden“: Das haben wohl viele gedacht, als in der vergangenen Woche die Nachricht kam, dass Friseure in NRW vom 4. Mai an wieder ihre Salons öffnen dürfen. Aber wie in vielen anderen Betrieben und Geschäften müssen auch hier strenge Hygienevorschriften eingehalten werden, um die Verbreitung des Coronavirus möglichst zu unterbinden. Petra Lösche-Ohrnberger, Inhaberin von „Hair by Haarlekin“ in Rahden, hat ihr Geschäft dementsprechend umgerüstet und verrät, worauf Kunden achten müssen.